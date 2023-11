Bản tin 8H: Nhà hàng dùng tiếng lóng điều 60 tiếp viên 'đi khách' 12 triệu đồng/đêm

TPO - Tối 5/11, Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá tổ chức hoạt động môi giới mại dâm núp bóng hoạt động kinh doanh tại Nhà hàng 97 ở quận 1. Nhà hàng có 60 tiếp viên nữ sẵn sàng bán dâm cho khách với giá 12 triệu đồng mỗi đêm.

Ngày 5/11, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Cẩm Nguyên (nghi cầm đầu), Nguyễn Văn Ngon, Lê Hữu Nhân, Phạm Duy Khánh về hành vi "môi giới mại dâm". Công an xác định Nguyên làm chủ nhà hàng 97 trên đường Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành, Quận 1, trực tiếp điều hành việc mua bán dâm. Qua điều tra, nhà hàng 97 mở cửa hoạt động từ năm 2018, bên trong có 15 phòng hoạt động karaoke không phép, với khoảng 60 tiếp viên nữ sẵn sàng đi bán dâm cho khách khi có nhu cầu. Nguyên trực tiếp chỉ đạo cấp dưới sử dụng các tiếng lóng như “ăn cơm, ăn cháo” để ám thị việc tiếp viên nữ được phép đi bán dâm với khách. Cơ sở có hệ thống báo động, đồng thời trước cổng luôn có 3 - 5 bảo vệ. Tuy nhiên, công an vẫn bắt quả tang hành vi mua bán dâm. Nhóm khách khai nhận được quản lý Nguyễn Văn Ngon dắt mối 4 tiếp viên nữ với giá 12 triệu đồng/đêm.

Ngày 5/11, Bệnh viện Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đã tiếp nhận 3 ca cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng toàn thân. Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, anh T.S (SN 1983), T.H.P (SN 2007) và N.T.T (SN 2007) bị điện giật khi đi câu cá ở khu vực đường 3/2, TP Vũng Tàu (gần bãi tắm Long Cung). 3 nạn nhân được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy cấp, bỏng cấp độ 2-3 toàn thân. Đến khoảng 17h45 cùng ngày, khi sức khỏe các bệnh nhân tạm thời ổn định, bệnh viện chuyển cả 3 bệnh nhân lên tuyến trên tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) để tiếp tục điều trị. Nguyên nhân 3 nạn nhân bị điện giật đang được điều tra. Một số người cho biết có thể sự cố xảy ra do dây câu vướng vào đường dây điện trung thế chạy qua.

Ngày 5/11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội CSGT đường bộ, Phòng CSGT, Công an tỉnh Tuyên Quang đã lập biên bản với ông Trần Thanh T. (SN 1974, quê Quảng Ninh) về hành vi Điều khiển ô tô đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều. Ông T. sẽ bị phạt 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng. Trước đó, rạng sáng 26/10, trên đường quốc lộ 2, thuộc TP Tuyên Quang, ô tô khách giường nằm biển số 23E-000.xx đi ngược chiều, suýt va chạm với một xe tải. Tại cơ quan công an, ông T. khai do đầu đường quốc lộ 2 đang thi công nên đã điều khiển ô tô đi nhầm sang làn ngược chiều khoảng 3km.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 1.500m, ngày và đêm 6/11, khu vực Bắc Bộ có mưa rào, dông rải rác, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm. Chiều và đêm 6/11, ở Bắc Trung Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm. Từ đêm 6/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh về đêm và sáng, vùng núi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 20-23 độ C, khu vực vùng núi 16-19 độ C. Cảnh báo, từ gần sáng 7/11 đến ngày 8/11 khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào, dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại cho biết, đến hết tháng 8 năm nay có 27 địa phương đề nghị giảm dự toán vay với tổng số vốn hơn 5.500 tỷ đồng. Nguyên nhân đề nghị giảm kế hoạch vốn vay lại do dự án chưa hoàn thành thủ tục đầu tư; gặp vướng mắc như giải phóng mặt bằng, đấu thầu. Khi dự án không giải ngân được hết kế hoạch vốn, địa phương đề nghị giảm vốn vay lại. Ở chiều ngược lại, có 6 địa phương xin tăng thêm vốn vay với tổng số tiền gần 350 tỷ đồng, gồm: Bình Định, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Phú Thọ. (XEM CHI TIẾT)

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, chiều muộn 5/11, tại bãi đất trống thuộc phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), người dân phát hiện một nam thanh niên treo cổ trên cây, phía dưới có chiếc xe máy mang biển số tỉnh Phú Yên. Khi mọi người phát hiện, nạn nhân đã tử vong. Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là anh Đ.X.H. (SN 1993, quê Phú Yên. Người thân cho biết trước đó, anh H có xảy ra mâu thuẫn với một người trong gia đình. Sau đó, anh này chạy ra ngoài rồi livestream cảnh chuẩn bị treo cổ tự tử. (XEM CHI TIẾT)