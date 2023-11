Bản tin 8H: Quyết định nhân sự của Bộ trưởng Bộ Công an

TPO - Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm lại Đại tá Phạm Viết Dũng, Đại tá Bùi Trung Thành và Đại tá Lê Trung Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng.

Chiều 31/10, Công an TP Hải Phòng tổ chức Lễ công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công an TP. Tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hải Phòng thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an trao các Quyết định về việc bổ nhiệm lại Đại tá Phạm Viết Dũng, Đại tá Bùi Trung Thành và Đại tá Lê Trung Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các quyết định nghỉ hưu từ 1/11/2023 đối với một số cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng. Cụ thể, theo Quyết định số 1046/QĐ-TTg, Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó tư lệnh Quân khu 7 nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/11/2023. Theo Quyết định số 1047/QĐ-TTg, Thượng tướng Lương Đình Hồng, Chính ủy Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng, nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/11/2023.

Trả lời trước Quốc hội ngày 1/11, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã thông tin về hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, ngày 21/2, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập tổ công tác rà soát khó khăn, với sự tham gia của Bộ Y tế, Bộ Xây dựng Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp. Đến nay, tổ đã có 3 báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án và đề xuất các phương án để cho phép kéo dài thời gian bố trí thực hiện dự án đến hết ngày 31/12/2025; Rà soát, điều chỉnh các hợp đồng đã ký theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, xây dựng và pháp luật liên quan; Và đề nghị bổ sung cân đối vốn để tiếp tục thực hiện dự án, sớm đưa dự án vào phục vụ nhân dân.

Chiều 1/11, lãnh đạo Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) cho biết đơn vị đã mời anh P.N.H. (SN 1972, ở Quảng Ninh) và anh N.V.H. (SN 1984, ở Quảng Ninh, chủ xe) lên trụ sở để làm việc, do liên quan tới phản ánh "Người đàn ông bó bột một tay ngồi lái xe Limousine", được đăng tải trên mạng xã hội. Tại cơ quan công an, anh N.V.H. cho biết, thời điểm trên, anh hẹn anh P.N.H. đến xem chiếc xe Limousine đang rao bán. Anh P.N.H. lên khoang lái để ngồi với mục đích kiểm tra chất lượng động cơ, chứ không điều khiển xe. Sau đó, Đội CSGT đường bộ số 6 đã lập biên bản hành chính, xử phạt anh N.V.H. về hành vi Dừng xe ở nơi có biển cấm dừng xe và đỗ xe.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/11, khu vực Bắc Bộ nắng ráo, tăng nhiệt nhẹ với nhiệt độ cao nhất 32 độ C. Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định tiếp tục có mưa, nhưng lượng mưa không còn lớn, chỉ từ 30-70mm, có nơi trên 90mm. Vùng mưa lớn là Hà Tĩnh đã tạnh ráo, lũ xuống dần, ngập lụt cũng giảm nhanh. Tuy mưa giảm, người dân ở vùng núi vẫn cần đề phòng sạt lở đất do mưa đã nhiều ngày, đất đá ngậm no nước. Ngoài ra, khu vực Quảng Trị, Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm (thời gian mưa giông tập trung vào chiều và tối).

Ngày 1/11, thông tin từ UBND huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định cho biết, huyện này đã phê chuẩn quyết định bãi nhiệm chức Chủ tịch xã đối với ông Bùi Văn Đạt (54 tuổi), Chủ tịch UBND xã Nghĩa Bình, do có hành vi quan hệ bất chính. Bà L.T.T. (41 tuổi), nhân viên Phòng Thống kê UBND xã Nghĩa Bình, bị buộc thôi việc cùng lý do trên. Tại buổi họp Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hưng giữa tháng 8, 100% phiếu nhất trí hình thức kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Bùi Văn Đạt và bà L.T.T.. Trước đó, chồng bà T. bắt quả tang vợ và Đạt (đã có gia đình) có quan hệ bất chính tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Nghĩa Thái, huyện Nghĩa Hưng. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 1/11, Đội CSGT trật tự Công an quận 1 (TPHCM) đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông P.D.T (38 tuổi, ngụ quận 7) về hành vi "Không đóng cửa lên xuống khi xe đang chạy". Trước đó vào tối 31/10, ông T. điều khiển xe tang chở theo nhiều người khác mặc đồ hóa trang màu trắng, xịt sơn đỏ, quấn băng đỏ trên đầu giả dạng người bị thương, di chuyển trên đường Nguyễn Huệ (phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1), để chơi Halloween. Quá trình lưu thông, ông T. không đóng cửa lên xuống và những người mặc đồ hóa trang đưa người ra ngoài xe, vung tay múa với người đi đường. (XEM CHI TIẾT)