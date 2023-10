Bản tin 8H: Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thêm nhiệm vụ mới

TPO - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang được phân công làm Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1268/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm Trưởng ban. Phó Trưởng Ban thường trực là Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Các Phó Trưởng ban gồm: Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cao Huy. Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Tổng cục Hải quan vừa tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Tiến Thành, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh, giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Bình. Tại buổi lễ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường đã trao quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Bình. Trước đó, ngày 20/10, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã ký Quyết định số 2579/QĐ-TCHQ về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Tiến Thành, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Tĩnh, giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Bình kể từ ngày 1/11/2023. Ông Phạm Tiến Thành sinh năm 1977, quê quán Hà Tĩnh; trình độ thạc sỹ kinh tế; lý luận chính trị: Cao cấp.

Tối 27/10, UBND tỉnh Hòa Bình tổ chức khai mạc Lễ hội cá tôm sông Đà lần thứ nhất và Hội chợ nông nghiệp, triển lãm sản phẩm OCOP vùng Trung du miền núi phía Bắc năm 2023. Tại buổi lễ, 2 doanh nghiệp nuôi cá thương phẩm trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình (sông Đà) đã mang đến 2 con cá "khủng" ra đấu giá. Theo đó, con cá trắm đen trọng lượng 30kg, được đấu giá khởi điểm 25 triệu đồng. Con cá lăng đuôi đỏ trọng lượng 20kg, giá khởi điểm đấu giá 20 triệu đồng. Cuối cùng, con cá trắm đen 30kg được đấu giá là 65 triệu đồng. Con cá lăng đuôi đỏ được đấu giá là 50 triệu đồng. Cả hai vị khách bỏ ra số tiền trên đều đến từ Hà Nội.

Chiều 28/10, lãnh đạo Công an thành phố Vinh, Nghệ An cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nghi nhảy hồ tự tử. Theo đó, khoảng 16h cùng ngày, người dân tập thể dục quanh hồ Điều Hòa phát hiện một người phụ nữ đi xe máy mang biển kiểm soát 29H8-53xx, ngồi khóc bên hồ. Đến khoảng 17h30, người này bất ngờ nhảy xuống hồ. Nhận được tin báo, lực lượng Công an thành phố Vinh, Công an tỉnh Nghệ An đang tổ chức tìm kiếm người phụ nữ.

Tối 28/10, nhà xe Thành Bưởi thông báo trên Fanpage sẽ ngừng vận chuyển khách từ 5h sáng chủ nhật 29/10. Trước đó, ngày 26/10, Công an TP.HCM và Công an Lâm Đồng, đồng loạt kiểm tra trụ sở và các chi nhánh của nhà xe Thành Bưởi trên địa bàn. Cùng ngày, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP.HCM đưa ra thông cáo báo chí về kết quả kiểm tra nhà xe Thành Bưởi. Theo đó, quan điểm của Sở là kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật. Đối với các vi phạm của nhà xe Thành Bưởi, Thanh tra Sở GTVT TP.HCM đang tiến hành các thủ tục để xử phạt hành chính, đồng thời tiếp tục xác minh, xử phạt đối với hành vi vi phạm của các lái xe.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29/10, Việt Bắc và Tây Bắc Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm, có nơi trên 100mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 100mm. Từ khoảng gần sáng 30/10 đến ngày 2/11, Bắc và Trung Trung Bộ khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng. Ngoài ra, ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, từ 29/10, Bắc Bộ trời mát, vùng núi phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh vừa quyết định kỷ luật khiển trách Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Ninh các nhiệm kỳ 2010 - 2015 và 2015 - 2020, Đảng ủy Sở Xây dựng Bắc Ninh nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ban thường vụ Tỉnh ủy cũng biểu quyết xem xét kỷ luật ông Nguyễn Công Thắng - ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - và báo cáo Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh xác định khi bảo vệ luận án và nhận bằng tiến sĩ, ông Nguyễn Công Thắng đã sử dụng giấy công nhận văn bằng thạc sĩ giả không do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp. Sau đó, ông Thắng dùng bằng tiến sĩ đó để thi nâng ngạch.