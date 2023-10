Bản tin 8H: Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh trao quyết định bổ nhiệm cán bộ

TPO - Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Chiều 27/10, thực hiện quyết định của Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư Lệnh Bộ đội Biên Phòng (BĐBP), Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh đã trao quyết định của Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP Việt Nam bổ nhiệm các đồng chí: Thượng tá Hoàng Xuân Nguyên, Phó chủ nhiệm Chính trị giữ chức Chủ nhiệm Chính trị, BĐBP Hà Tĩnh; Trung tá Nguyễn Thanh Hiếu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Hòa Hải giữ chức Phó chủ nhiệm Chính trị BĐBP Hà Tĩnh; bổ nhiệm lại chức vụ cho đồng chí Thượng tá Bùi Việt Dũng tiếp tục giữ chức vụ Phó tham mưu trưởng, kiêm Trưởng ban Tác huấn. Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh cũng đã trao quyết định, điều động, bổ nhiệm của Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh BĐBP cho 13 đồng chí sĩ quan giữ các chức vụ khác tại các đồn thuộc BĐBP Hà Tĩnh.

Ngày 27/10, Cục Thuế tỉnh Bình Dương cho biết đã quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Văn Sâm, cán bộ Chi cục Thuế khu vực Bến Cát, huyện Bàu Bàng; đồng thời điều chuyển ông Sâm về làm việc ở Phòng Hành chính Chi cục Thuế khu vực Bến Cát do không hợp tác đo nồng độ cồn. Trước đó, ngày 27/9, Tổ công tác số 4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) phối hợp với Công an huyện Bàu Bàng tổ chức đo nồng độ cồn trên địa bàn huyện Bàu Bàng. Ông Huỳnh Văn Sâm tham gia giao thông bằng xe gắn máy được yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn nhưng không chấp hành và phản ứng, đòi quăng ly nước vào mặt lực lượng nếu lập biên bản, giam xe.

Sáng 27/10, một lãnh đạo UBND phường Thiện An (thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã nắm được thông tin về hai vụ tai nạn khiến cháu bé 1 tuổi tử vong. Theo thông tin ban đầu, chiều 25/10, cháu C.M.N. (1 tuổi, ngụ phường Thiện An) được mẹ và người thân chở trên xe máy. Không may chiếc khăn dùng để địu, quấn cháu bé bị cuốn vào bánh xe máy, kéo theo 2 chân của cháu vào bánh xe, dập nát. Sau khi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, chiều 26/10, cháu N. được chuyển xuống TP HCM để tiếp tục điều trị. Khoảng 17h cùng ngày, trên đường đi đến huyện Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông), xe cứu thương lao lên dải phân cách, tông vào trụ đèn chiếu sáng rồi lật qua phần đường ngược lại. Cháu N. Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp để cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Chiều 27/10, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành kỳ họp thứ 16, lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh đã trực tiếp lấy phiếu tín nhiệm đối với 30 người. Kết quả sau khi lấy phiếu tín nhiệm với 30 chức danh cho thấy ông Lê Bá Hùng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và ông Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, là 2 trường hợp có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất, với cùng 9 phiếu. Ông Nguyễn Nam Đình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An là 2 người có số phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất, với 79 phiếu.

Bộ LĐ-TB&XH chính thức trình Chính phủ phương án nghỉ Tết Giáp Thìn và Quốc khánh 2/9 năm 2024. Việc này đã được Bộ LĐ-TB&XH lấy ý kiến góp ý từ 16 cơ quan, bộ ngành. Theo đó, lịch nghỉ Tết Nguyên đán năm Giáp Thìn dự kiến kéo dài 7 ngày, bao gồm 2 ngày trước Tết, 3 ngày sau Tết, cộng thêm 2 ngày nghỉ cuối tuần. Cụ thể, người lao động được nghỉ từ 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn (ngày 8/2-14/2/2024). Năm nay, Tết Dương lịch nghỉ 3 ngày (30/12/2023-1/1/2024). Dịp Quốc khánh dự kiến nghỉ 4 ngày, từ 31/8 đến 3/9/2024. Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023 rơi vào thứ Bảy, liền kề với dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nên người lao động được nghỉ tới 5 ngày liên tục.

Tối 27/10, tin từ UBND phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 2 ông cháu tử vong. Theo đó, khoảng 16h30 chiều 27/10, ông Đoàn Văn R (SN 1960) dẫn cháu nội Đoàn Văn B (SN 2008) đi kéo ruốc tại biển Thọ Đơn, phường Quảng Thọ. Trong lúc kéo ruốc, ông phát hiện cháu bị nước cuốn nên ông bơi ra ứng cứu. Tuy nhiên do gặp dòng nước xiết nên cả 2 ông cháu bị nước cuốn trôi. Phát hiện sự việc, người dân đã trình báo chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng tham gia ứng cứu. Sau khoảng 30 phút, lực lượng chức năng đưa được 2 ông cháu lên bờ nhưng cả 2 đã tử vong.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa vùng núi có mưa rào và dông rải rác. Riêng Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối có mưa dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Nhiệt độ hôm nay tại khu vực giảm khoảng 2-3 độ so với hôm qua và sẽ tiếp tục giảm khoảng 1-2 độ trong ngày mai. Dự báo hình thái thời tiết mát mẻ tại Hà Nội và các tỉnh, thành miền Bắc có thể duy trì đến hết tháng 10. Khu vực Trung Bộ ổn định với ngày có nắng; đêm mưa rào và giông vài nơi; mức nhiệt cao nhất khoảng 31-33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, chiều tối mưa rào và giông rải rác.