Bản tin 8H: Tìm thấy thi thể bé 22 tháng tuổi mất tích

TPO - Bé 22 tháng tuổi ở Thừa Thiên Huế vừa được lực lượng chức năng phát hiện tử vong tại mương nước gần nhà sau gần nửa ngày gia đình trình báo mất tích.

Tối 29/10, lãnh đạo UBND xã Phong Thu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết đã tìm thấy cháu L.C.M.Đ (22 tháng tuổi) mất tích trước đó. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, cháu L.C.M.Đ (22 tháng tuổi), con của anh L.C.Th (SN 1996) và chị V.T.T (SN 1998, trú ở thôn Tây Lái, xã Phong Thu) chơi một mình ngoài sân nhà. Ít phút sau, người thân ra sân không nhìn thấy cháu bé nên hô hoán hàng xóm tổ chức tìm kiếm, đồng thời trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Sau gần nửa ngày tìm kiếm, đến khoảng 21h15 tối nay, lực lượng chức năng phát hiện cháu bé trong tình trạng đã tử vong, thi thể ở dưới mương nước gần nhà.

Tối 29/10, lãnh đạo UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, quận đã yêu cầu UBND phường Quảng An chấm dứt hợp đồng đã ký kết, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư di chuyển 8 tấn cá koi ra khỏi hồ Đầm Đông. Theo vị này, sang tháng 11, trong hợp đồng mới được ký, hồ Đầm Đông chỉ trồng sen để duy trì làng nghề theo quy định của thành phố. Vì thế phải di dời cá đã thả ra khỏi hồ. Hồ Đầm Đông nằm trên phố Quảng Bá (phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội), rộng 3,5ha. Hồ Đầm Đông nằm trong danh mục ao, hồ, đầm không được san lấp trên địa bàn Hà Nội theo quyết định 1614 do UBND TP Hà Nội ban hành. Vào tháng 6, một doanh nghiệp tư nhân tại Hà Nội đã thả 8 tấn cá koi (khoảng 12.000 con) xuống hồ Đầm Đông để làm dịch vụ du lịch.

Ngày 29/10, thông tin từ Tổng cục Thống kê cho biết cả nước xảy ra 1.491 vụ tai nạn giao thông từ ngày 15/9 - 14/10. Cụ thể, 1.059 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 432 vụ va chạm giao thông, làm 731 người chết, 666 người bị thương và 505 người bị thương nhẹ. So với tháng trước, số vụ tai nạn giao thông tăng 21,1%, số người chết tăng 14,0%, số người bị thương tăng 30,6% và số người bị thương nhẹ tăng 37,6%. Tính chung 10 tháng năm nay, trên địa bàn cả nước xảy ra 9.829 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 7.136 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 2.693 vụ va chạm giao thông, làm 5.496 người chết, 4.025 người bị thương và 2.948 người bị thương nhẹ.

Cục Thuế tỉnh Thái Bình vừa có thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Trần Tuyết Mai, sinh năm 1961, là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà, mã số thuế: 1000336805, địa chỉ: Số nhà 132, tổ dân phố số 6 - thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Thời gian tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 30/8/2023 đến khi Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà hoàn thành nghĩa vụ thuế. Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Hải Hà (Hải Hà Petro) được biết đến là doanh nghiệp chuyên kinh doanh xuất khẩu và nhập khẩu xăng dầu. Đến ngày 31/8/2023, Hải Hà Petro đang nợ thuế gần 1.800 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 30/10, các tỉnh Bắc Bộ giảm mưa, ngày nắng, trời lạnh về đêm và sáng sớm. Từ sáng sớm 30/10 đến đêm 31/10, khu vực từ Nam Nghệ An đến Bình Định tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 80-200mm, có nơi trên 270mm. Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết trong tuần có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; từ chiều tối đến đêm có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Dự báo mưa lớn ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 1/11. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 29/10, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ cái chết của ông N.T.B. (44 tuổi, chủ cửa hàng vật liệu xây dựng ở phường An Thạnh, TP Thuận An) trong nhà kho chứa vật liệu xây dựng. Theo thông tin ban đầu, trưa 29/10, người nhà thấy ông B. đi vào nhà kho chứa vật liệu xây dựng của gia đình và đóng cửa lại. Đến khoảng 15h, người nhà đi tìm thì phát hiện ông đang nằm dưới nền nhà, cơ thể bị cháy sém. Người nhà nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện nhưng bác sĩ kết luận nạn nhân đã tử vong. Gia đình đưa nạn nhân trở về và trình báo công an địa phương. (XEM CHI TIẾT)