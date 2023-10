Phát hiện chủ cửa hàng vật liệu xây dựng cháy đen trong kho gạch ở Bình Dương

TPO - Không thấy ông Nguyễn Thành Bá về nhà, người thân đi tìm và phát hiện nạn nhân đang trong tình trạng bị cháy đen toàn thân tại kho gạch của gia đình.

Tối 29/10, lực lượng chức năng thành phố Thuận An (Bình Dương) vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông sau khi công an tiếp nhận tin báo từ người dân.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, người thân không thấy ông Nguyễn Thành Bá (44 tuổi) về nhà nên tỏa đi tìm và phát hiện ông Bá trong tình trạng bị cháy đen toàn thân tại kho gạch của cửa hàng vật liệu xây dựng trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường An Thạnh, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người thân nhanh chóng đưa ông Bá đến bệnh viện cấp cứu song do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã không qua khỏi.

Sau khi ông Bá tử vong, người thân đã đến trình báo vụ việc với cơ quan công an. Tiếp nhận tin báo từ người dân, Công an TP Thuận An đã đến hiện trường tổ chức khám nghiệm.

Cửa hàng vật liệu xây dựng nơi phát hiện vụ việc do ông Nguyễn Thành Bá làm chủ, cách nhà riêng của ông này không xa.

Theo lời của người thân nạn nhân, khoảng 14h ông Bá đi đến cửa hàng vật liệu xây dựng, sau đó đóng cửa lại. Đến chiều muộn cùng ngày, người thân đi tìm thì phát hiện vụ việc trên.

Người thân của ông Bá cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, ông Bá không có biểu hiện gì bất thường. Trong khi đó, một số người dân sống gần hiện trường cho hay không thấy khu vực nơi phát hiện ông Bá có xảy ra hỏa hoạn.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.