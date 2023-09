Phát hiện thi thể nam giới cháy đen ở bãi đất trống

TPO - Tại hiện trường, thi thể nam giới cháy đen trong tư thế nằm ngửa. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân tử vong do tự thiêu.

Chiều 13/9, lực lượng chức năng thành phố Thuận An (Bình Dương) đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, nơi phát hiện thi thể người chết cháy.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, trưa cùng ngày, Công an phường Bình Chuẩn (thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) tiếp nhận thông tin từ nhân chứng là anh Nguyễn Văn Bình, về việc người này phát hiện một tử thi nam giới chết cháy tại bãi đất trống trên địa bàn khu phố Bình Qưới B.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Chuẩn cử cán bộ đến hiện trường xác minh, sau đó báo cáo vụ việc đến Công an thành phố Thuận An để giải quyết.

Theo cơ quan chức năng, nạn nhân khoảng từ 30-40 tuổi, trên người không có giấy tờ nên chưa xác định được danh tính.

Tại hiện trường, nạn nhân trong tư thế nằm ngửa, toàn thân cháy đen bong tróc da, bốc mùi xăng. Gần thi thể nạn nhân có một hộp quẹt gas, đôi giày đen, một điện thoại di động đã tắt nguồn, một xe máy mang biển số TPHCM.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, nạn nhân tử vong do tự thiêu.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.