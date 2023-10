Bản tin 8H: Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động đồng chí Dương Thị Hằng đến nhận công tác tại Hội Chữ thập đỏ thành phố, giới thiệu để bầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, để giữ chức Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố.

Ngày 30/10, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã chủ trì hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Hội Nông dân Thành phố và Hội Chữ thập đỏ Thành phố. Tại Quyết định số 5879-QĐ/TU ngày 24/10/2023, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động đồng chí Dương Thị Hằng, sinh năm 1969, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố nhiệm kỳ 2018-2023, đến nhận công tác tại Hội Chữ thập đỏ Thành phố, giới thiệu để bầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, để giữ chức Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thành phố. Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì lễ trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho các đồng chí: Nguyễn Thị Hương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội; Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố.

Khoảng 2h10 ngày 31/10, tại dốc Rừng Cấm, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, đoạn km70+800 trên Quốc lộ 1A, xe chở khách 16 chỗ BKS 14B-036.57 đã đâm vào đuôi xe sơmi rơmooc chở xi măng hỏng máy dừng bên phải đường theo chiều Lạng Sơn - Hà Nội, sau đó va chạm vào xe chở container đi ngược chiều làn bên trái. Vụ tai nạn liên hoàn khiến 4 người tử vong tại chỗ , 1 người tử vong tại bệnh viện, 9 người được đưa đi cấp cứu; 3 xe ô tô hư hỏng nặng. Hiện, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và huyện Hữu Lũng đang chỉ đạo các lực lượng chức năng cứu hộ, cứu nạn, khám nghiệm hiện trường và bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực xảy ra vụ việc.

Ngày 30/10, tại trụ sở Tòa án Nhân dân (TAND) cấp cao tại Hà Nội, Tòa án Nhân dân Tối cao (TANDTC) tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Chánh tòa Tòa Hôn nhân gia đình và Người chưa thành niên, giữ chức Phó Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chánh án TANDTC, đồng chí Đào Tú Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ TANDTC, đã công bố quyết định của Chánh án TANDTC về việc bổ nhiệm Thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Xuân, Chánh tòa Tòa Hôn nhân gia đình và Người chưa thành niên TAND cấp cao tại Hà Nội giữ chức vụ Phó Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội. Thời hạn giữ chức Phó Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội của bà Nguyễn Thị Thanh Xuân là 5 năm kể từ ngày ký.

Ngày 30/10, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của hai cha con tại nhà riêng ở khu phố 4B (phường Trảng Dài, TP Biên Hòa). Vào sáng cùng ngày, người dân phát hiện ông N.C.L. (49 tuổi) tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng. Kiểm tra thêm, mọi người còn phát hiện cháu bé 3 tuổi (con ông L.) trong tư thế treo cổ trên cửa sổ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Theo người dân, tại hiện trường có ghi nhận một lá thư tuyệt mệnh được cho là của nạn nhân.

Khoảng 15h30 chiều 30/10 tại ngã ba giao nhau giữa đường Nguyễn Tuy và đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa hai xe mô tô khiến 1 người tử vong. Vào thời điểm trên, xe mô tô BKS 74D1-154.09 do tài xế Rocco Liam Edward (SN 2000, quốc tịch Australia) điều khiển lưu thông theo hướng từ Quảng Bình về TP Hà Tĩnh va chạm với xe mô tô do Đại tá Trần Đình Nhị (nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển. Hậu quả, ông Nhị bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Ngày 30/10, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội Phạm Anh Tuấn thông tin về việc phân bổ số tiền hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân (Hà Nội). Theo ông Tuấn, tổng số tiền tiếp nhận được từ ngày xảy ra vụ cháy cho tới khi dừng vận động (16/10) là hơn 130 tỷ đồng. Trước thắc mắc của người dân về tiền lãi của khoản hỗ trợ này sau 2 tháng "nằm chờ", ông Phạm Anh Tuấn cho biết, số tiền tiếp nhận đã được chuyển vào tài khoản của MTTQ quận Thanh Xuân và được quản lý chặt chẽ. Số tiền lãi được cộng vào tổng của số tiền ủng hộ để hỗ trợ các nạn nhân. Trước đó, Ủy ban cho biết phương án hỗ trợ nạn nhân vụ cháy sẽ được công bố trước ngày 6/11.

Bamboo Airways vừa phát đi thông báo tạm dừng khai thác các đường bay quốc tế giữa Việt Nam và Anh, Hàn Quốc, Úc, Đức, Singapore, Thái Lan, Nhật Bản, Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Theo đó, với các hành khách bị ảnh hưởng, Bamboo Airways cam kết đảm bảo tối đa quyền và lợi ích chính đáng trong mọi trường hợp. Trước mắt, hãng bay Việt đang tăng cường lực lượng nhân sự chuyên trách để tiếp nhận và xử lý các yêu cầu hỗ trợ trong thời gian sớm nhất có thể, bao gồm đổi lịch bay miễn phí hoặc hoàn tiền cho hành khách. Ở các đường bay không nằm trong diện điều chỉnh, hoạt động khai thác của Bamboo Airways vẫn diễn ra bình thường, đảm bảo thông suốt trải nghiệm dịch vụ của hành khách.