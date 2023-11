Bản tin 8H: Giao nhiệm vụ mới cho hai Bộ trưởng Công thương và Tài chính

TPO - Bộ trưởng Công Thương và Tài chính được phân công làm Phó Trưởng BCĐ xử lý các tồn tại, yếu kém của dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành Công Thương.

Ngày 31/10, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 1274 của Thủ tướng về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành Công Thương (Ban Chỉ đạo). Theo đó, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là Bộ trưởng Công Thương và Bộ trưởng Tài chính. Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan là Ủy viên Ban Chỉ đạo trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành quyết định này, khẩn trương rà soát, cập nhật thông tin cán Bộ được cử tham gia Ban Chỉ đạo gửi Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (nếu có thay đổi) để tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ngày 31/10, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch UBCKNN về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBCKNN Phạm Hồng Sơn đã trao Quyết định số 959/QĐ-UBCK ngày 26/10/2023 điều động, bổ nhiệm ông Tô Trần Hòa - Trưởng phòng Thư ký, Văn phòng UBCKNN, giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường chứng khoán. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 26/10/2023.

Chiều 31/10, đại biểu Quốc hội Đỗ Chí Nghĩa (Phú Yên) dành toàn bộ 7 phút phát biểu về tình hình kinh tế - xã hội để nói về vấn đề văn hóa. Trong đó, ông Nghĩa cho biết BlackPink sang biểu diễn ở Việt Nam chỉ có 2 đêm đã thu hơn 13 triệu USD. Trong khi đó, trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa được phê duyệt năm 2016, Việt Nam phấn đấu đến năm 2020 đạt tổng doanh thu nghệ thuật biểu diễn là 16 triệu USD, năm 2030 phấn đấu đạt 31 triệu USD. Theo ông Nghĩa, chỉ hai đêm diễn của BlackPink đã bằng một nửa tổng doanh thu của nghệ thuật biểu diễn năm 2030 mà nước ta phấn đấu. Kể câu chuyện ấy, đại biểu Nguyễn Chí Nghĩa tái khẳng định dư địa phát triển văn hóa của Việt Nam là rất lớn.

Ngày 31/10, một lãnh đạo UBND xã Tân Triều (huyện Thanh Trì, Hà Nội) cho biết khoảng 7h cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được thông tin ở chung cư Eco Green 286 Nguyễn Xiển - Hà Nội, có người tử vong khi rơi từ tầng cao xuống khu vực cầu thang bộ giữa 2 tòa nhà. Theo lãnh đạo UBND xã Tân Triều, thời điểm trên, bố đưa con từ chung cư đi học (cháu bé sinh năm 2011, học sinh lớp 7) nhưng xuống đến sân không thấy con đâu. Người bố quay lại tìm thì phát hiện con gái đã tử vong ở khu vực tầng 7. Vị trí cháu bé rơi ở tầng 34.

Theo thông báo của một số đơn vị bán lẻ gas trong nước, từ hôm nay (1/11), giá gas đồng loạt tăng thêm 4.000 - 5.000 đồng/bình 12kg. Nguyên nhân giá gas bán lẻ trong nước tháng 11/2023 tăng là do hợp đồng giá gas thế giới bình quân tháng 11 ở mức 615 USD/tấn, tăng 7,5 USD/tấn so với tháng 10. Bên cạnh đó, biến động tỷ giá USD/VND tăng cũng khiến giá gas nhập khẩu về Việt Nam tăng lên. Vì vậy, Tổng các công ty gas trong nước phải điều chỉnh theo mức tăng tương ứng. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, giá gas trong nước có 5 lần giảm và 6 lần tăng, trong đó có 4 tháng tăng liên tiếp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 1/11, miền Bắc ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất phổ biến 28-31 độ C. Từ chiều tối 31/10 đến ngày 2/11, Thừa Thiên Huế đến Bình Định mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 350mm. Phú Yên, Kon Tum và Gia Lai mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, có nơi trên 100mm. Ngoài ra, ngày và đêm 1/11, Khánh Hoà, các nơi khác ở Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào, dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm, thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối.

Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, tại kỳ quay số mở thưởng tối 31/10, khách hàng trúng thưởng Jackpot 1 trị giá 173,1 tỷ đồng. Bộ số may mắn của giải Jackpot 1 gồm: 10 - 16 - 17 - 28 - 37 - 42. Cùng tại kỳ quay số mở thưởng này, một khách hàng trúng thưởng Jackpot 2 trị giá 3,7 tỷ đồng. Cả 2 khách hàng đều mua vé ở điểm bán hàng tại TPHCM. Điểm bán hàng thứ 1 có địa chỉ 374 Phạm Thế Hiển, Phường 3, Quận 8, TPHCM. Điểm bán hàng thứ 2 tại 1247/1 Tỉnh Lộ 43, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TPHCM.