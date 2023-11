Bản tin 8H: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ

TPO - Theo quyết định của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo Quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam.

Ngày 2/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1280/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 6/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban chỉ đạo Quốc gia về thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Ủy ban). Theo Quyết định số 1280/QĐ-TTg, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà làm Chủ tịch Ủy ban. Cơ quan thường trực của Ủy ban (Bộ Tài nguyên và Môi trường) có Văn phòng giúp việc đặt tại Cục Biển và Hải đảo Việt Nam. Văn phòng cơ quan thường trực là cơ quan giúp việc cho Ủy ban, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Văn phòng cơ quan thường trực gồm: Chánh Văn phòng là Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, một Phó chánh Văn phòng và các thành viên giúp việc, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng do Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban – Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định.

Chiều 2/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị lần thứ 21 để bàn, quyết định một số nội dung về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Lương Đức Minh - Tỉnh ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Kết quả, ông Lương Đức Minh đã được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu với 100% phiếu bầu đồng ý. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định 4 người tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm các ông: Nguyễn Kim Tuấn - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Lê Quang Nghiệp - Bí thư Huyện ủy Lập Thạch; Nguyễn Xuân Phương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo; Lê Hồng Trung - Giám đốc Sở Y tế.

Ngày 2/11, Bí thư Thành uỷ Hạ Long Vũ Quyết Tiến xác nhận ông Nguyễn Hữu Nhã (Phó chủ tịch UBND TP Hạ Long) có đơn xin chuyển công tác về Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Ông Nhã đã có đơn xin chuyển công tác từ vài tháng nay, phía thành phố đã có chủ trương đồng ý nhưng hiện tại chưa ra quyết định. HĐND TP Hạ Long sau sáp nhập đã thực hiện bầu các chức danh nhiệm kỳ 2016-2021, ông Nguyễn Hữu Nhã (nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ) trúng cử làm Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long. Ngày 18/6/2021, tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hạ Long khóa 2, nhiệm kỳ 2021 – 2026, ông Nguyễn Hữu Nhã tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long khóa 2, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h trưa 2/11, Bạch Huy T. (SN 1997, trú tại số 108 Tôn Đức Thắng, khu dân cư Nguyễn Trãi 2, phường Sao Đỏ, TP Chí Linh, Hải Dương) dùng dao đâm nhiều nhát vào vợ là chị Phạm Thị Thùy L. (cùng tuổi), rồi tự sát. Khoảng 14h chiều, thi thể người chồng được cơ quan chức năng đưa ra khỏi ngôi nhà xảy ra sự việc. Trước đó nạn nhân là chị L. được chuyển đến Trung tâm Y tế TP Chí Linh, nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi. Lãnh đạo địa phương cho hay hai người mới lấy nhau năm 2022, có 1 con chung. Vụ án xảy ra tại nhà bố mẹ đẻ của chị L.

Theo Bộ Tài chính, ngân sách trung ương đã chi từ dự phòng 6,96 nghìn tỷ đồng, trong đó: hỗ trợ 4 nghìn tỷ đồng cho các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long để phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển; 1,88 nghìn tỷ đồng hỗ trợ các địa phương để phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 phòng, chống dịch bệnh khác; chi hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất ở vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh… Về chi ngân sách nhà nước (NSNN), theo Bộ Tài chính, tổng chi cân đối NSNN tháng 10 ước đạt 118 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế chi 10 tháng đạt khoảng 1.357,6 nghìn tỷ đồng, bằng 65,4% dự toán, tăng 11,4% (so cùng kỳ năm 2022). Về cân đối NSNN, tính đến ngày 27/10/2023, đã thực hiện phát hành 264,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ, kỳ hạn bình quân 12,32 năm, lãi suất bình quân 3,3%/năm.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, từ ngày 20 đến 27/10, trên địa bàn Thành phố ghi nhận 2.579 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 30 quận, huyện, thị xã. Đây được xem là tín hiệu khả quan khi con số này giảm gần 200 trường hợp so với tuần trước đó. Tuần qua cũng ghi nhận thêm 100 ổ dịch sốt xuất huyết tại 21 quận, huyện, thị xã (giảm 13 ổ dịch so với tuần trước đó). Tổng số ổ dịch từ đầu năm đến nay là 1.520, hiện còn 233 ổ dịch đang hoạt động tại 29 quận, huyện, thị xã; trong đó một số ổ dịch ghi nhận thêm nhiều bệnh nhân như: xã Phùng Xá (huyện Thạch Thất) có 568 bệnh nhân; xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất) có 402 bệnh nhân; thôn Đống, xã Cao Viên (huyện Thanh Oai) có 111 bệnh nhân…

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3-4/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái thời tiết đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ nắng trở lại sau nhiều ngày mưa liên tiếp. Riêng Nam Bộ, chiều tối và đêm vẫn khả năng có mưa rào và giông rải rác. Đầu tuần sau, một đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống miền Bắc nước ta, gây mưa “cuốn chiếu” từ Bắc vào Nam. Đêm 5 và ngày 6/11, Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, riêng khu vực vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, từ 6-8/11, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Ven biển Nam Trung Bộ và Tây Nguyên sẽ có mưa giông từ chiều tối và tối 7-9/11, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng Nam Bộ, từ 7-12/11, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa to.