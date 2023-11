Bản tin 8H: Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

TPO - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Trí Quang.

Ngày 4/11, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định 1297 của Thủ tướng về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Trí Quang, Bí thư Thành ủy Cao Lãnh. Trước đó, ngày 17/10, tại kỳ họp đột xuất lần thứ sáu, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp đã bầu ông Trần Trí Quang, Bí thư Thành ủy Cao Lãnh giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Trần Trí Quang sinh năm 1977, quê quán ở Phường 2, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Theo nhân chứng kể lại, khoảng 18h ngày 4/11, một phụ nữ rơi xuống tầng 4, khu vực bể bơi, công viên nội bộ của toà nhà chung cư Hoàng Anh Gia Lai (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) tử vong tại chỗ. Một người dân sinh sống ở tầng 4 chung cư cho biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn, khi họ đang ở trong nhà bỗng nghe tiếng động mạnh ở phía trước khu vực hồ bơi. Mọi người chạy ra thì phát hiện một phụ nữ đã tử vong. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Danh tính nạn nhân và nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Báo cáo công bố đầu tháng 11/2023 của Cục Thuỷ lợi (Bộ NN&PTNT) cho biết, từ năm 2018 đến đầu năm 2023, các đơn vị quản lý, khai thác đã phát hiện 56.978 vụ vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, riêng năm 2022 phát sinh 5.388 vụ. Năm 2022, các vi phạm tập trung chủ yếu ở khu vực: Đồng bằng sông Hồng 2.182 vụ, chiếm 40,5% trên tổng số vụ vi phạm cả nước, miền núi phía Bắc 892 vụ, chiếm 16,6%, Đồng bằng sông Cửu Long 865 vụ, chiếm 16%. Các khu vực còn lại tình hình vi phạm ở mức từ 1,7% đến 11,2%. Trong giai đoạn 2018 - 2022, các doanh nghiệp thuỷ lợi đã phối hợp cơ quan chức năng các tỉnh, TP xử lý được 39.734 vụ (chiếm 69,74%); hiện cả nước còn tồn đọng 17.244 vụ (chiếm 30,26%). Riêng năm 2022 đã xử lý được 2.714 vụ (chiếm 50,37%), còn tồn đọng 2.674 vụ (chiếm 49,63%).

Tối 4/11, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đội CSGT-TT Công an huyện Như Thanh dừng xe ôtô BKS 36A-888.88, do ông L.V.V. (SN 1970; ngụ xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển, để kiểm tra tại Km112+300 tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua khu phố 1, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh. Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện ông V. đã sử dụng rượu bia khi lái xe, có nồng độ cồn vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở. Với lỗi vi phạm này, ông V. đã bị lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 17 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Ngày 4/11, Đồn Biên phòng Trà Cổ (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) cho biết, trên vùng biển Trà Cổ, thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) vừa xảy ra vụ đắm tàu khiến 1 người tử vong. Theo đó, khoảng 4h ngày 4/11, tàu cá vỏ gỗ mang số hiệu QN-90046-TS đang đánh bắt hải sản ở vùng biển phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái thì bị tràn nước vào từ mạn trái khiến tàu bị chìm. Theo thuyền viên được cứu, lúc xảy ra sự cố trời tối, biển có sóng lớn, tàu bị tuột van, nước tràn vào khiến tàu chìm. Các thuyền viên lúc ấy đang ngủ, hai người phát hiện sự việc và thoát ra ngoài, không kịp gọi thuyền viên còn lại. Hai thuyền viên thoát được sau đó được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ an toàn. Người còn lại là Ngô Hữu Tâm (sinh năm 1989, đều trú tại thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) được tìm thấy đã chết trong khoang máy vào khoảng 18h15.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/11, Bắc Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù, ngày nắng. Từ gần sáng và ngày 6/11, khu vực này mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Bắc và Trung Trung Bộ ngày 5/11 mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Trong đó, ngày 6/11, khu vực này có mưa, mưa rào rào và rải rác dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Nam Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Các khu vực khác chiều tối và đêm 5/11 mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ.