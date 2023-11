Bản tin 8H: Lý do Phó Chủ tịch TP Hạ Long xin chuyển công tác về Hà Nội

TPO - Ông Nguyễn Hữu Nhã, Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long, xin chuyển công tác về một trường Đại học Kiến trúc Hà Nội vì lý do gia đình và sức khỏe.

Chiều 3/11, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh ký quyết định thuyên chuyển công tác đối với ông Nguyễn Hữu Nhã, Phó chủ tịch UBND TP.Hạ Long, đến công tác tại Đại học Kiến trúc Hà Nội. Quyết định có hiệu lực từ ngày 3/11. Trước đó, Bí thư Thành ủy Hạ Long Vũ Quyết Tiến xác nhận ông Nhã có đơn xin chuyển công tác về Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội vài tháng nay. Theo nguồn tin, nguyên nhân do vợ và các con của ông Nhã đã về Hà Nội sinh sống nhiều năm nay, cộng với gần đây sức khỏe của ông Nhã không tốt nên ông muốn về gần nhà để đỡ phải di chuyển nhiều. Ông Nhã được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long trong hai nhiệm kỳ 2016-2021 và 2021-2026.

Ngày 3/11, Tổng cục Hải quan công bố các số liệu thống kê cho biết, tổng trị giá xuất khẩu của cả nước tháng 10/2023 ước đạt 32,31 tỷ USD, tăng 5,3% (tương ứng tăng 1,62 tỷ USD) so với tháng trước. Trong khi đó, nhập khẩu tháng 10 ước đạt 29,31 tỷ USD, tăng 2,9% (tương ứng tăng 823 triệu USD) so với tháng trước. Tổng xuất nhập khẩu tháng 10/2023 ước đạt 61,61 tỷ USD, tăng 4,1% (tương ứng tăng 2,45 tỷ USD) so với tháng trước. Như vậy, cán cân thương mại tháng 10 ước tính xuất siêu 3 tỷ USD. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2023, tổng xuất nhập khẩu cả nước ước đạt 557,95 tỷ USD, giảm 9,6% (tương ứng giảm 59,49 tỷ USD) so cùng kỳ năm 2022. Cán cân thương mại ước tính xuất siêu 24,6 tỷ USD. Số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu từ ngày 1/10 đến ngày 31/10 đạt 32.469 tỷ đồng, tăng 17,2% so với tháng trước. Lũy kế từ ngày 1/1 đến ngày 31/10 đạt 302.394 tỷ đồng, bằng 71,2% dự toán, giảm 17% so cùng kỳ năm trước.

Ngày 3/11, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, trong 10 tháng năm 2023, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Thanh Hóa đã kiểm tra, phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính tổng số gần 84.000 trường hợp, phạt tiền gần 196 tỷ đồng, tăng 2.029 trường hợp, tăng 84 tỷ đồng tiền phạt so với cùng kỳ năm 2022. Trong số này, có tới 13.350 trường hợp vi phạm nồng độ cồnđược phát hiện, lực lượng CSGT công an các huyện, thị xã, TP và Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã lập biên bản xử phạt số tiền phạt gần 54 tỷ đồng, cao nhất trong các lỗi vi phạm (vi phạm về tải trọng gần 4.900 trường hợp, phạt tiền gần 23 tỷ đồng; vi phạm về kích thước thành thùng hơn 3.100 trường hợp, phạt tiền hơn 11 tỷ đồng…).

Thông tin từ Tổng cục Hải quan cho biết lũy kế 10 tháng, toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý trên 14.000 vụ việc vi phạm pháp luật. Theo đó, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 5.691,7 tỷ đồng. Ngoài ra, Cơ quan Hải quan đã khởi tố 35 vụ và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 97 vụ, số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước 433,5 tỷ đồng. Về công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý, ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ 221 vụ và 260 đối tượng, trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 99 vụ. Tang vật thu được khoảng 2,7 tấn ma túy các loại.

Ngày 3/11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhân viên một chiếc tàu buýt đường thủy (water bus) cứu sống một người phụ nữ đang chới với giữa dòng nước trên sông Sài Gòn. Qua xác minh, khoảng 14h20 ngày 1/11, một phụ nữ đứng từ trên cầu Sài Gòn bất ngờ leo qua lan can nhảy xuống sông. Khi nạn nhân chuẩn bị chìm, nhân viên bến tàu mặc áo phao nhảy xuống sông cứu thành công. Người phụ nữ được xác định khoảng 64 tuổi, ngụ quận 4. Nhân viên bến tàu đã bàn giao nạn nhân lại cho Công an phường An Khánh làm rõ vụ việc.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, ngày 4/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, vùng núi mưa rào và dông vài nơi. Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác. Từ 5/11, khu vực này mưa rào và dông vài nơi. Các khu vực khác trên cả nước mưa rào và dông vài nơi lúc chiều tối và đêm, ngày nắng. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 8662/VPCP-KGVX ngày 3/11/2023 truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024. Theo đó, Thủ tướng đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) về việc nghỉ Tết Âm lịch từ ngày 8/2/2024 (tức ngày 29/12 âm lịch) đến hết ngày 14/2/2024 (ngày 5/1 âm lịch) và nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 31/8/2024 đến hết ngày 3/9/2024. (XEM CHI TIẾT)