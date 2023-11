Bản tin 8H: Khai trừ Đảng một chủ tịch xã ở Quảng Nam

TPO - Ban Thường vụ Huyện ủy Duy Xuyên (Quảng Nam) vừa thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Văn Thống, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Duy Hải, do làm thất thoát tài sản của Nhà nước.

Ngày 7/11, Ban Thường vụ Huyện ủy Duy Xuyên (Quảng Nam) đã có quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Thống, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Duy Hải, bằng hình thức khai trừ Đảng. Theo kết quả kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Duy Xuyên, với vai trò Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội đồng tư vấn xác định nguồn gốc đất xã Duy Hải, ông Nguyễn Văn Thống ký vào biên bản trích lục kết hôn giả ngày 15/8/2016 xác lập mối quan hệ hôn nhân giữa ông Trần Thanh Phụng và bà Lâm Thị Thảo trong khi thực tế ông Trần Thanh Phụng chưa đăng ký kết hôn. Ông Thống cũng chỉ đạo cấp dưới giúp ông Phụng bố trí một lô đất phụ tại khu tái định cư ven biển xã Duy Hải, trong khi không đủ điều kiện.

Theo Ban Thường vụ Huyện ủy Duy Xuyên, vi phạm của ông Thống rất nghiêm trọng, làm thất thoát tài sản của Nhà nước, gây dư luận xấu, rất bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; làm giảm sút uy tín của tổ chức Đảng, ảnh hưởng đến sự quản lý, điều hành của chính quyền địa phương.

Liên quan đến vụ một tài xế livestream tố bảo vệ ngăn cản không cho xe cứu thương vào bệnh viện chở bệnh nhân, chiều 7/11, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, cho biết vụ việc xảy ra tại bệnh viện và đã yêu cầu tổ bảo vệ làm tường trình. Theo bệnh viện, tối 2/11, tài xế xe cứu thương của nhà xe L.H chạy xe vào khoa cấp cứu để đón bệnh nhân. Trong lúc chờ bệnh nhân làm thủ tục chuyển viện, tài xế đậu xe trước sảnh cấp cứu và hú còi gây mất an ninh trật tự. Bảo vệ yêu cầu tài xế ra ngoài chờ nhưng tài xế không chấp hành, dẫn đến xảy ra cự cãi. Tài xế sau đó đã dùng điện thoại livestream rồi phát tán lên mạng xã hội. Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước nói thêm đã liên hệ với nhà xe L.H để xác minh ồn ào gây hiểu lầm dư luận.

Sáng 7/11, tại trụ sở UBND xã Đồng Lương (huyện Cẩm Khê, Phú Thọ), gia đình ông Đ.H.L. (SN 1967, khu 16 Vạn Thắng, xã Đồng Lương) đã đồng ý nhận bồi thường trên 570 triệu đồng để bàn giao mặt bằng, tháo dỡ ngôi nhà nằm giữa tuyến đường liên vùng có tổng mức đầu tư gần 1.900 tỷ đồng từ Phú Thọ đi Yên Bái gây xôn xao dư luận thời gian qua. Chính quyền địa phương cũng cam kết sẽ cấp một khoảnh đất cho gia đình ông Đ.H.L. ổn định cuộc sống sau khi công ty chè bàn giao cho địa phương quản lý quỹ đất. Ông L. vốn là công nhân của công ty chè, đã về hưu; ngôi nhà được xây dựng trên đất nông nghiệp - vẫn thuộc sở hữu của công ty chè và chưa bàn giao cho địa phương quản lý.

Ngày 7/11, đoàn công tác Quân khu 7 do Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng, Phó tham mưu trưởng Quân khu 7 làm trưởng đoàn đến dự công bố quyết định sáp nhập, điều chỉnh tổ chức phòng (ban) Hậu cần - Kỹ thuật Sư đoàn 5. Theo quyết định của Quân khu 7, Phòng Hậu cần và Phòng Kỹ thuật Sư đoàn 5 tổ chức lại thành Phòng Hậu cần - Kỹ thuật; Ban Hậu cần và Ban Kỹ thuật các Trung đoàn 4, 5, 271 tổ chức lại thành Ban Hậu cần - Kỹ thuật. Cùng ngày, Lữ đoàn 25 công bố Quyết định số 4758/QĐ-BQP ngày 01/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc sáp nhập và tổ chức lại Phòng Hậu cần, Phòng Kỹ thuật thành Phòng Hậu cần – Kỹ thuật thuộc Lữ đoàn 25 và Quyết định số 2715/QĐ-TM ngày 05/10/2023 của Tổng Tham mưu trưởng về việc ban hành Biểu tổ chức, biên chế Phòng Hậu cần - Kỹ thuật thuộc Lữ đoàn 25.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8/11, do không khí lạnh suy yếu, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa bắt đầu có xu hướng tăng nhẹ với cao nhất trên 29 độ; ngày có nắng, sáng sớm và đêm trời lạnh. Riêng thời tiết Hà Nội hôm nay, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Ngày 8/11, khu vực từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối). Riêng khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa vừa, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Tại kỳ quay số mở thưởng tối 7/11, Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tìm ra một vé số trúng giải Jackpot trị giá hơn 35 tỷ đồng. Vietlott cho biết, bộ số may mắn trúng giải Jackpot 1 gồm: 18-20-52-12-35-28. Tấm vé này được bán ra từ điểm bán hàng của Vietlott số 01 đường số 2, phường Phước Bình, TP Thủ Đức, TPHCM. Chỉ trong 8 ngày, đã có 3 người trúng giải Jackpot. Gần đây nhất, kỳ quay số mở thưởng ngày 31/10, có 2 khách hàng trúng thưởng Jackpot 1 trị giá hơn 173 tỷ đồng và giải Jackpot 2 trị giá 3,7 tỷ đồng. Cả 2 vé trúng này đều bán ra tại TPHCM. (XEM CHI TIẾT)