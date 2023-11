Bản tin 8H: Tổng cục Hải quan bổ nhiệm nhân sự

TPO - Ông Vũ Lê Quân, Cục trưởng Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan Khánh Hòa.

Ngày 6/11, tại trụ sở Cục Hải quan Khánh Hòa, Tổng cục Hải quan đã tổ chức Lễ công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Lê Quân, Cục trưởng Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum, giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan Khánh Hòa. Tại buổi lễ, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã trao Quyết định số 2624/QĐ-TCHQ ngày 27/10/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Lê Quân, Cục trưởng Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum, giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan Khánh Hòa từ ngày 10/11/2023.

Ngày 6/11, thông tin từ lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk, cho biết, cơ quan này đang tham mưu cho UBND tỉnh Đắk Lắk phát văn bản trả lời UBND huyện Krông Pắk về việc bố trí kinh phí chi trả cho các giáo viên sau vụ tranh chấp trong lĩnh vực lao động. Theo vị lãnh đạo, Sở sẽ tham mưu theo hướng UBND huyện Krông Pắk phải tự lo hơn 2,1 tỷ đồng để chi trả cho 6 giáo viên. Trước đó, ngày 9/3/2018, UBND huyện Krông Pắk bất ngờ ra thông báo buộc 550 giáo viên hợp đồng phải thôi việc do việc tuyển dụng trước đó không đúng quy định, vượt chỉ tiêu biên chế. Sau khi bị thôi việc, 6 giáo viên đã khởi kiện vì cho rằng việc UBND huyện sa thải trái quy định, gây mất quyền lợi. Năm 2022, 6 giáo viên (hai vụ kiện khác nhau) thắng kiện. Tuy nhiên, đến nay, họ chưa nhận được tiền bồi thường. Tháng 10/2023, UBND huyện Krông Pắk đã có tờ trình đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk, Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk bổ sung hơn 2,1 tỷ đồng (bao gồm cả lãi suất) để chi trả cho 6 giáo viên nói trên.

Ngày 6/11, Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố 630 ứng viên đạt tiêu chuẩn công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023. Theo Hội đồng Giáo sư Nhà nước, năm 2023 có 58 người đạt chuẩn giáo sư, 572 người đạt chuẩn phó giáo sư. Ngành kinh tế có đông ứng viên được công nhận chức danh giáo sư và phó giáo sư nhất với 92 người, trong đó có 6 giáo sư. Ba giáo sư trẻ nhất năm nay cùng sinh năm 1984, là các ông Trần Xuân Bách, công tác tại Trường ĐH Y Hà Nội; ông Nguyễn Đại Hải, Viện Công nghệ Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; ông Đoàn Thái Sơn, Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Hai phó giáo sư trẻ nhất năm nay sinh năm 1990, là ông Lê Thanh Hà, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân và bà Nguyễn Thị Hồng Nhâm, Trường ĐH Kinh tế TP HCM.

Ngày 6/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) cho biết qua thông tin nắm bắt, hiện nay có văn bản giả mạo văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, lừa đảo nhà đầu tư (văn bản giả mạo đề Số 416/GCN-UBCK ngày 15/9/2023). SSC khẳng định văn bản nêu trên là giả mạo. SSC nhấn mạnh không cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty quản lý quỹ là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quỹ Đầu tư Almat Việt Nam và không cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ đại chúng cho Quỹ Đầu tư Almat Việt Nam. Ủy ban nói thêm danh sách các công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán do đơn vị cấp đều được đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử ssc.gov.vn.

Ngày 6/11, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Trần Trí Quang. Trước đó, vào ngày 17/10, tại kỳ họp đột xuất của HĐND tỉnh Đồng Tháp đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại đây, các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu ông Trần Trí Quang, Bí thư Thành ủy Cao Lãnh, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cập nhật tình hình giải ngân dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (giai đoạn 2), Vụ Kế hoạch - Đầu tư (Bộ GTVT) cho biết, trong tổng số vốn hơn 46.400 tỷ đồng được bố trí trong năm 2023, tính đến hết tháng 10/2023, dự án đã giải ngân được hơn 33.200 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch. Hai dự án thành phần có tỷ lệ giải ngân cao nhất như: Cần Thơ - Hậu Giang (91%), Vũng Áng - Bùng (86%). Các dự án thành phần có tỷ lệ giải ngân đạt trên 70% trở lên gồm: Bãi Vọt - Hàm Nghi (74%), Bùng - Vạn Ninh (70%), Vạn Ninh - Cam Lộ (75%), Vân Phong - Nha Trang (73%), Hậu Giang - Cà Mau (77%).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 7/11, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 70mm, sau mưa giảm. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển lạnh về đêm và sáng, vùng núi trời rét. Trong đó, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 20-23 độ, khu vực vùng núi 16-19 độ. Ngày và đêm 7/11, ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm. Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.