Bản tin 8H: Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm tân Đại sứ

TPO - Tiến sĩ Lại Thái Bình, Phó Viện trưởng Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao được bổ nhiệm làm Đại sứ Việt Nam tại Philippines nhiệm kỳ 2023-2026.

Chiều 8/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Lại Thái Bình, Phó Viện trưởng Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hoà Philippines, kiêm nhiệm Cộng hoà Palau, nhiệm kỳ 2023-2026. Đại sứ Lại Thái Bình sinh năm 1976 tại Hà Nội, là Tiến sĩ Quan hệ quốc tế. Ông bắt đầu công tác trong Bộ Ngoại giao từ năm 2002, từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ châu Mỹ, Bộ Ngoại giao; Phó Tổng lãnh sự - Người thứ Hai, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Houston, Hoa Kỳ; Phó Viện trưởng Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao. Đại sứ Hoàng Huy Chung hiện đang đảm nhiệm vị trí Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam tại Philippines.

Tại kỳ họp thứ 24, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Đinh Thanh Quang, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Hới và ven biển tỉnh Quảng Bình, nguyên Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ thành phố Đồng Hới. Trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ thành phố Đồng Hới, ông Quang đã thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý đất lâm nghiệp, để xảy ra một số trường hợp chiếm đất lâm nghiệp được Nhà nước giao quản lý.

Ngày 08/11, Sư đoàn 324 đã tổ chức Lễ Công bố Quyết định sáp nhập và tổ chức lại Phòng Hậu cần, Phòng Kỹ thuật thành Phòng Hậu cần - Kỹ thuật và Ban Hậu cần, Ban Kỹ thuật thành Ban Hậu cần – Kỹ thuật các Trung đoàn 1, 3 và 335. Thực hiện quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chỉ thị của Tư lệnh Quân khu 4 về tổ chức sáp nhập phòng (ban) Hậu cần - Kỹ thuật cấp Sư đoàn và Trung đoàn, Đảng ủy Sư đoàn 324 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện quyết định sáp nhập, tổ chức lại. Theo quyết định của Quân khu 4, Phòng Hậu cần và Phòng Kỹ thuật Sư đoàn nay tổ chức lại thành Phòng Hậu cần - Kỹ thuật; Ban Hậu cần và Ban Kỹ thuật các Trung đoàn 1, 3, 335 tổ chức lại thành Ban Hậu cần - Kỹ thuật.

Theo Cục Hải quan Đà Nẵng, tính đến hết ngày 30/9/2023 có 40 doanh nghiệp nợ thuế trong tình trạng cưỡng chế. Trong số đó, có nhiều doanh nghiệp có số nợ thuế lớn. Đứng đầu là Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Quốc Cường (địa chỉ ở số 3B Khu Vườn Sái, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) nợ 9,6 tỷ đồng. Tiếp theo, Công ty TNHH Cơ khí Tân Kiến Thành (địa chỉ đường Nguyễn Trãi, phường 8, Quận 5, Tp.HCM) nợ 6,6 tỷ đồng, Công ty TNHH ITG - Phong Phú (địa chỉ đường số 2 KCN Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) nợ 6,3 tỷ đồng, Công ty TNHH Vĩnh Thắng (địa chỉ số 18 đường Bờ Sông, thuộc đại Lộ Tôn Đức Thắng, xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng) nợ 2,4 tỷ đồng.

Ngày 8/11, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết vừa ký Quyết định số 2606/QĐ-UBND phê duyệt khu vực ở biển để nhận chìm chất nạo vét thuộc phạm vi quản lý của tỉnh với diện tích 720 ha. Quyết định nêu rõ, khu vực 1 thuộc huyện Gio Linh có diện tích 320 ha, khu vực 2 thuộc huyện Hải Lăng có diện tích 400 ha. Về quy mô, khu vực 1 có sức chứa 2,4 triệu m3; khu vực 2 có sức chứa 3 triệu m3. Khối lượng nhận chìm tối đa trong một ngày đối với khu vực 1 là 11.500 m3 ; khu vực 2 là 14.400 m3. Thiết bị vận chuyển chất nạo vét có trọng tải tối đa khoảng 2.000T. Thời gian tiến hành nhận chìm phù hợp nhất từ tháng 4 đến tháng 8.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 9/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vài nơi, trưa và chiều trời nắng, vùng núi Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi. Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi, trong đó Tây Nguyên và ven biển Nam Trung Bộ chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Mưa lớn có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Ngày 8/11, lãnh đạo Công ty Cổ phần đầu tư Phúc Thành Hưng (Doanh nghiệp dự án Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt) xác nhận trong quá trình thi công cống gom dân sinh trong dự án cao tốc xảy ra tai nạn lao động khiến 2 công nhân tử vong. Vụ tai nạn xảy ra tại công trường làm cống gom dân sinh của dự án Cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, đoạn qua địa bàn thị trấn Hưng Nguyên (Hưng Nguyên, Nghệ An). Công trình này do Công ty TNHH Đại Hiệp (TP. Vinh) thi công. Theo đó, sáng cùng ngày, 2 công nhân đang tiến hành tháo gỡ giàn giáo tấm đan cống hộp đường gom dân sinh, không may bị tấm bê tông cống đè trúng người, dẫn tới tử vong. (XEM CHI TIẾT)