Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, TPHCM và Nam bộ sắp mưa to

TPO - Cơ quan khí tượng dự báo trong hôm nay (ngày 19/9), thời tiết TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ nhiều mây, có mưa rào và dông nhiều nơi, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, trong 24h qua, khu vực TPHCM có mưa nhiều nơi, rải rác mưa to. Lượng mưa 24h qua như sau: Củ Chi 84.2mm, Thủ Đức 78 mm, Phạm Văn Cội - Củ Chi 55.8mm, Cần Giờ 53.8mm, Hóc Môn 51.4mm, Lê Minh Xuân - Bình Chánh 44.2mm, Tam Thôn Hiệp - Cần Giờ 41.6mm, Nhà Bè 39.2mm, An Phú - Củ Chi 39.0mm, Cát Lái 29.8mm, Bình Chánh 27.4mm,...

Dự báo từ ngày 19/9 đến ngày 21/9 khu vực TPHCM có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 50- 90mm, có nơi trên 100mm.

“Khả năng đợt mưa lớn trên khu vực TPHCM kéo dài đến hết ngày 21/9. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập ở các vùng trũng thấp, ven sông và kênh rạch”- Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết.

Cũng theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, sáng sớm nay (ngày 19/9), áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa đã mạnh lên thành bão (cơn bão số 4 trong năm 2024).

Hồi 4 giờ ngày 19/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 210km về phía Đông Bắc, cách Quảng Trị khoảng 260km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10. Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h.

Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa), vùng biển từ Nghệ An đến Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Cồn Cỏ, Hòn Ngư) có gió mạnh cấp 6-7 (39-61 km/h), sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10 (89-102km/h), sóng biển cao 3- 5m, biển động mạnh.

Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh, ở vùng biển từ Bà Rịa-Vũng Tàu đến Cà Mau (bao gồm vùng biển TPHCM) có gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Độ cao sóng 2.5-4.5m. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Độ cao sóng 1.5-3.0m. Trên cả hai vùng biển, thời tiết có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc xoáy.

Thời tiết các tỉnh, thành Nam bộ bị ảnh hưởng bởi dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Trung bộ nối với cơn bão số 4. Đồng thời, gió mùa tây nam (gây mưa) đang hoạt động với cường độ mạnh. Do đó, trong hôm nay (19/9), thời tiết các tỉnh, thành Nam bộ trời nhiều mây, ngày có lúc giảm mây hửng nắng, có mưa rào nhiều nơi, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to. Trong cơn dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.