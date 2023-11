Bản tin 8H: Bắt giữ tài xế lùi xe bỏ chạy khi thấy chốt kiểm tra nồng độ cồn

TPO - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh phải mất nhiều giờ để phát hiện và bắt giữ tài xế lùi xe bỏ chạy khi thấy chốt kiểm tra nồng độ cồn.

Ngày 11/11, lãnh đạo Đội CSGT số 1, Phòng CSGT đường bộ, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã bắt giữ được tài xế V.Đ.T (trú TX Đông Triều). Trước đó, khoảng 13h cùng ngày, tại Km77+770 trên quốc lộ 18, đoạn qua phường Yên Thanh, TP Uông Bí, Đội CSGT số 1 ra hiệu lệnh yêu cầu tài xế T. điều khiển ô tô mang BKS 14A-549.03 dừng xe để thực hiện kiểm tra nồng độ cồn. Tài xế T. không chấp hành mà điều khiển xe đi lùi với tốc độ cao, lạng lách qua hàng loạt phương tiện để bỏ trốn. Lực lượng CSGT lập tức truy đuổi để dừng phương tiện. Đến 17h15 cùng ngày, lực lượng CSGT mới tạm giữ được tài xế cùng phương tiện nêu trên khi đang lưu thông tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy tài xế không có nồng độ cồn, ma túy…

Ngày 11/11, Phòng An ninh mạng và Phòng, Chống tội phạm sử dụng Công nghệ Cao (PA05) Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H.V.Đ (sinh năm 1989, thường trú tỉnh Đắk Lắk; tạm trú tại phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) số tiền 30 triệu đồng. Theo Công an tỉnh Bình Dương, ông Đ. thường xuyên sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải các thông tin, bình luận có nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; xúc phạm, bôi nhọ lãnh đạo trên không gian mạng. Tại buổi làm việc với PA05 Công an tỉnh Bình Dương, ông Đ. đã thừa nhận các hành vi của mình và cam kết không tái phạm, đồng thời gỡ bỏ các nội dung bình luận tiêu cực.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 12/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ C, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. Thanh Hoá đến Hà Tĩnh mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm, riêng Hà Tĩnh 70-120mm, có nơi trên 170mm. Từ gần sáng đến tối 13/11, Quảng Bình đến Phú Yên mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 80mm. Ngoài ra, từ 12-13/11, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Tối 11/11, lãnh đạo xã Nhân Hòa (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) cho biết khoảng 15h30 cùng ngày, tại tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, gần lối rẽ vào khu tái định cư Nhân Hoà (xã Nhân Hòa), xe máy do anh N.V.T. (sinh năm 1979, trú tại xã An Ninh, huyện Vĩnh Bảo) điều khiển va chạm với xe máy chạy ngược chiều do ông T.T.K. (sinh năm 1959, trú tại xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo) cầm lái. Cú va chạm mạnh khiến ông K. chết tại chỗ, ông T. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi. Công an huyện Vĩnh Bảo đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra vụ tai nạn.

Từ ngày 13/11 tới đây, hai huyện Mỹ Đức, Đông Anh (TP Hà Nội) sẽ chính thức được làm thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe. Theo đó, người dân Thủ đô không cần phải đến bộ phận một cửa của Sở GTVT Hà Nội tại 16 Cao Bá Quát (quận Ba Đình) và 258 Võ Chí Công (quận Tây Hồ) vẫn có thể thực hiện thủ tục cấp, đổi lại giấy phép lái xe tại bộ phận một cửa UBND các huyện trên. Trước đó, từ đầu tháng 10/2023 đến nay, 2 điểm cấp đổi giấy phép lái xe của Sở luôn trong tình trạng quá tải. Người dân ùn ùn đi đổi trước thông tin phải đổi giấy phép lái xe từ chất liệu giấy sang thẻ nhựa (PET). Trung bình mỗi ngày hai điểm tiếp nhận của Sở tăng 50% với khoảng 700 hồ sơ.

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai về việc lập hồ sơ quy hoạch chi tiết sân bay Biên Hòa. Theo đó, Bộ ủng hộ chủ trương UBND tỉnh Đồng Nai tài trợ bằng sản phẩm là hồ sơ quy hoạch sân bay Biên Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Tuy nhiên, cho rằng việc tài trợ và nhận sản phẩm tài trợ là hồ sơ quy hoạch phải bảo đảm tuân thủ nguyên tắc theo quy định tại khoản 3, Điều 38, Nghị định 05/2021 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay; bảo đảm không ràng buộc đến hình thức thực hiện đầu tư, phát triển sân bay Biên Hòa và Bộ GTVT không phải bồi hoàn kinh phí lập quy hoạch. Trước đó, vào cuối tháng 10, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi Bộ GTVT đề nghị xem xét, chấp thuận cho phép tỉnh tài trợ bằng sản phẩm hồ sơ quy hoạch chi tiết sân bay Biên Hòa.