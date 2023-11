Bản tin 8H: Quyết định nhân sự của Bộ trưởng Bộ Y tế

TPO - Giáo sư - Tiến sĩ Phan Trọng Lân được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Chiều 16/11, Bộ Y tế đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc điều động, bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đối với GS-TS Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), từ ngày 15/11. GS-TS Phan Trọng Lân (SN 1970) là Viện trưởng thứ 11 của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Trước khi nhận nhiệm vụ này, tháng 11-2021 khi đang là Viện trưởng Viện Pasteur TP HCM, GS Phan Trọng Lân được Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm là Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế). Hiện Ban lãnh đạo của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương gồm có GS-TS Phan Trọng Lân, Viện trưởng và 2 Phó Viện trưởng là PGS-TS Dương Thị Hồng và PGS-TS Trần Như Dương.

Chiều 16/11, bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh - Bí thư Huyện đoàn Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị - xác nhận "thư kêu gọi" quyên góp, ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ đăng trên trang Facebook "Miền Trung Online" là giả mạo. Theo đó, lúc 18h14 ngày 15/11, trên trang Facebook "Miền Trung Online" đăng hình ảnh "thư kêu gọi" trên kèm hàng chục bức ảnh ngập lụt và thiệt hại do mưa lũ. Thư này do "Nguyễn Hồng Kiên" ký nhưng không đề chức danh mà chỉ ghi "thay mặt Ban Thường vụ Huyện đoàn" Cam Lộ. Dưới thư kêu gọi này còn đính kèm số tài khoản, tên ngân hàng, tên đơn vị để tiếp nhận ủng hộ. Bà Oanh khẳng định đến thời điểm này, Huyện đoàn Cam Lộ chưa ban hành bất kỳ thư kêu gọi quyên góp, ủng hộ thiệt hại do mưa lũ nào. Đơn vị này cũng không có ai tên Nguyễn Hồng Kiên.

Sáng 16/11, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Cường, Trợ lý của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ giữ chức vụ Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Ông Nguyễn Văn Cường (45 tuổi) có trình độ Tiến sĩ Luật Kinh tế, Cử nhân Báo chí, Cao cấp Lý luận chính trị. Trong suốt quá trình công tác, ông Nguyễn Văn Cường đã trải qua nhiều vị trí, trong các lĩnh vực khác nhau tại Văn phòng Chính phủ, Thành ủy Hà Nội, Văn phòng Quốc hội. Từ tháng 9/2021 đến trước khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, ông Nguyễn Văn Cường giữ chức Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, hưởng lương, chế độ, hệ số phụ cấp chức vụ 1.30, tương đương Thứ trưởng.

Ngày 16/11, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, sau khi vận hành thử cuối năm nay, đoạn trên cao thuộc dự án metro Nhổn - ga Hà Nội dự kiến đưa vào khai thác thương mại dịp 30/4/2024. Theo ông Tuấn, chạy thương mại đoạn trên cao của metro Nhổn - ga Hà Nội sẽ góp phần nâng tỷ lệ vận tải hành khách công cộng của thành phố từ 19% lên 21,5%. Dự án metro Nhổn - ga Hà Nội dài 12,5km, có 8 ga trên cao và 4 ga ngầm. Trong đó, đoạn trên cao (Nhổn - Cầu Giấy) dài 8,5km và đoạn đi ngầm (Cầu Giấy - ga Hà Nội) dài 4km. Tổng đầu tư dự án hơn 34.800 tỷ đồng, tăng thêm hơn 1.900 tỷ đồng. Dự án được khởi công năm 2009, dự kiến hoàn thành năm 2015 nhưng đã phải nhiều lần điều chỉnh tiến độ.

Theo thống kê của Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai, từ 13-15/11, mưa lũ ở miền Trung khiến 2 người chết (Quảng Trị 1 người, Thừa Thiên Huế 1 người), 3 người mất tích (Quảng Trị 2 người, Thừa Thiên Huế 1 người). Mưa lớn cũng làm ngập 17.877 ngôi nhà (Quảng Trị 1.309 nhà, Thừa Thiên Huế 16.345 nhà, Đà Nẵng 83 nhà, Quảng Ngãi 140 nhà). Về nông nghiệp, mưa lũ làm thiệt hại 122 ha cây ăn quả, hoa màu (Quảng Trị 118ha, Đà Nẵng 4 ha) và 50.000 cây giống lâm nghiệp, 5.000 cây hoa cúc giống (Quảng Trị). 1.100 con gia súc, gia cầm, 2 ha nuôi trồng thủy sản (Quảng Trị) bị cuốn trôi.

Trong buổi họp báo định kỳ kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 16/11, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết tính đến ngày 10/11, TP.HCM chỉ mới giải ngân được hơn 25.800 tỷ đồng trong tổng số hơn 68.800 tỷ đồng, tức đạt khoảng 38% chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 được Chính phủ giao. Trước đó, UBND TP.HCM đã ban hành Kế hoạch số 5454/KH-UBND về việc phát động thi đua 60 ngày đêm phấn đấu thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố với quyết tâm đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công đạt 95%. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, trong hơn 1 tháng cuối cùng, TP.HCM phải giải ngân đầu tư công gần 40.000 tỷ đồng mới đạt 95% kế hoạch được giao.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, từ năm 2020 đến hết tháng 9/2023, cả nước phát hiện 7.483 vụ, 8.788 đối tượng, xâm hại 7.883 trẻ em. Đáng chú ý trong đó số vụ xâm hại tình dục trẻ em chiếm tới hơn 80%. Đối tượng xâm hại lợi dụng mối quan hệ lệ thuộc về gia đình; mối quan hệ gần gũi, quen biết với trẻ em hoặc lợi dụng mạng xã hội để dụ dỗ, lừa gạt hoặc gây sức ép đối với trẻ em để thực hiện hành vi... Trong khi đó, cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và bản thân trẻ nhỏ chưa được hướng dẫn, giáo dục để có nhận thức, kiến thức đầy đủ, cập nhật về bảo vệ trẻ em. Ngoài ra việc thông tin, thông báo, tố giác các trường hợp trẻ em bị xâm hại, trẻ em có nguy cơ bị xâm hại có nơi, có lúc vẫn chưa được kịp thời.