Bản tin 8H: Nữ tài xế lùi xe vào cửa hàng trang sức, bảo vệ tử vong

TPO - Trong khi lùi xe ô tô, nữ tài xế ở Hải Phòng đã tông thẳng vào cửa hàng trang sức khiến nam bảo vệ tử vong.

Chiều 15/11, một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại cửa hàng bán trang sức New Gate (có địa chỉ tại số 107 đường Cầu Đất, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Theo thông tin ban đầu, xe ô tô biển số 15A-614.3X do chị Nguyễn Mai A. (SN 1987, ở phường Đông Hải, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) điều khiển đột ngột lao thẳng đuôi vào cửa hàng trang sức, tông trúng xe máy, bảo vệ Lê Văn H. (SN 1960, HKTT tại phường Lam Sơn, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) và khiến kính cường lực của cửa hàng vỡ tan. Ông H. bị thương nặng được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Nạn nhân tử vong vào 19h45 cùng ngày. Nữ tài xế không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với xét nghiệm ma túy. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ, nhưng theo nhận định ban đầu, nữ tài xế có thể đạp nhầm chân ga.

Chiều 15/11, Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, nhiều vùng trên địa bàn nước vẫn còn ngập sâu nên đã thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ học các ngày 16 và 17/11. Sở này yêu cầu lãnh đạo các Phòng GD&ĐT, Giám đốc các trung tâm và Hiệu trưởng các trường thông báo để học sinh, giáo viên và phụ huynh biết, thực hiện nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và chủ động của phụ huynh. Riêng đối với một số địa bàn nước đã rút hoặc không thuộc vùng ngập lụt, giao Hiệu trưởng các trường và Giám đốc các trung tâm tự đánh giá mức độ an toàn và đảm bảo an toàn đi lại của học sinh, giáo viên để quyết định thông báo và tổ chức cho học sinh đi học trở lại từ ngày 16/11.

Sáng 15/11, mạng xã hội lan truyền thông tin, hình ảnh, clip về việc hàng loạt xe ô tô đỗ trên tuyến đường Lê Trọng Tấn (Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội) bỗng dưng "không cánh mà bay" các bộ phận như gương và cần gạt nước. Nhiều người cho rằng thủ phạm là các đối tượng trộm vặt. Tuy nhiên, ông Nguyễn Anh Sơn, Trưởng Công an phường Khương Mai, khẳng định "không phải do trộm cắp hay có đối tượng phá hoại". Theo đó, số xe trên thuộc quyền sở hữu của một người. Người này thuê chỗ để xe ở gần đó nhưng do những ngày gần đây đơn vị trông xe có công việc nên phải đánh toàn bộ xe ra ngoài. Để tránh tình huống mất cắp, chủ xe và đơn vị trông giữ quyết định tháo toàn bộ gương và cần gạt nước cất đi, khi cần sẽ lắp lại sau.

Khoảng 15h ngày 15/11, xảy ra một vụ tai nạn giao thông tại km1653 + 400 quốc lộ 1A, đoạn qua thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Vào thời điểm trên, tại khúc cua cong, xe cấp cứu mang BKS 86A-002.77 của một đơn vị y tế chở 6 người trên xe (bao gồm tài xế) va vào dải phân cách, sau đó lao vào lề đường, tông vào trụ cổng và hàng rào nhà dân, làm gãy trụ và ngã hàng rào. Tiếp đó xe lật nghiêng trong sân nhà dân. Người dân đã hợp sức nâng xe cấp cứu đứng dậy để đưa người bên trong xe ra ngoài. Vụ tai nạn khiến bệnh nhân trong xe cấp cứu tử vong, nữ y tá bị thương nặng.

Ngày 15/11, Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tiến hành làm việc và ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với anh G.Đ.T (sinh năm 1999, trú phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ) liên quan đến hành vi báo chốt đo nồng độ cồn của cảnh sát giao thông trên mạng xã hội Facebook. Theo cơ quan công an, vào tối ngày 2/11, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang lập chốt đo nồng độ cồn trên quốc lộ 51, đoạn thuộc khu phố Phước Hưng, phường Mỹ Xuân. Anh T. đang ngồi nhậu ở gần đó thấy vậy đã đăng tải bài viết với nội dung thông báo chốt CSGT đo nồng độ cồn lên nhóm "Khu phố Phước Hưng, Mỹ Xuân, Phú Mỹ, BRVT".

Khoảng 15h30 ngày 15/11, Bệnh viện Sản - Nhi Kiên Giang tiếp nhận hơn 50 học sinh của Trường tiểu học Trần Văn Ơn và Tiểu học Mạc Đĩnh Chi (TP Rạch Giá, Kiên Giang) trong tình trạng nôn ói, tiêu chảy; có hơn 20 em tụt huyết áp. Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ bệnh viện chẩn đoán nghi ngộ độc thực phẩm trong trường học. Đến 19h cùng ngày, sức khoẻ của các em học sinh đã cơ bản ổn định nhưng cần phải tiếp tục theo dõi. Theo thông tin ban đầu, bữa ăn trưa 15/11 có món mì thịt bằm, súp nhưng thịt có mùi hôi so với mọi ngày. UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu nhà trường báo cáo về tình hình vụ việc để rõ nguyên nhân và có hướng xử lý kịp thời. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 15/11, lãnh đạo UBND huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc khiến 3 người tử vong trong rừng. Theo thông tin ban đầu, chiều 14/11, một đoàn gồm 12 người cùng ngụ xã Cư Pui (huyện Krông Bông) đến khu vực rừng thuộc địa bàn xã Yang Mao (huyện Krông Bông), được cho là để hái nấm. Đến khoảng 9h ngày 15/11, khi đang khu rừng thuộc địa bàn xã Yang Mao, đoàn người bị cây to ngã đè lên khiến 3 người chết và nhiều người bị thương. Vị lãnh đạo cho biết chưa rõ nguyên nhân cụ thể, cơ quan chức năng cố gắng tiếp cận hiện trường để làm rõ vụ việc nhưng bị mưa to và địa hình rừng sâu cản trở. (XEM CHI TIẾT)