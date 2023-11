Bản tin 8H: Công bố các quyết định về công tác cán bộ tại tỉnh Cao Bằng

TPO - Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng, gần đây đã chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tỉnh ủy Cao Bằng mới đây đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, điều động, phân công đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến công tác tại Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; giới thiệu để Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, từ ngày 17/11/2023. Điều động, phân công đồng chí Tô Vũ Lập, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đến công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, từ ngày 17/11/2023.

Ngày 18/11, chỉ huy một đội nghiệp vụ Công an quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) xác nhận thông tin một người phụ nữ bấm được biển số 29-Y5 888.88 cho một chiếc xe máy trên địa bàn quận. Theo đó, chủ nhân biển kiểm soát 29Y5-888.88 là chị N.T.T. (ở phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ngày 17/11, chị T. đến đăng ký cho chiếc xe máy hiệu Honda Wave tại Công an quận Hai Bà Trưng rồi ngẫu nhiên bấm trúng biển số ngũ quý. Về việc đầu biển Y5 là thuộc khu vực huyện Thường Tín nhưng biển 29Y5-888.88 lại được cấp tại Công an quận Hai Bà Trưng (đầu biển D1, D2), cán bộ đăng ký xe cho biết biển số trên thuộc series biển số cũ (đầu biển gồm một chữ cái và một chữ số), còn tồn trong đợt phân bổ trước ngày 15/8.

Ngày 18/11, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hải Dương cho biết đơn vị vừa rà soát và phát hiện trên trang Google Map (https://www.google.com/maps), khi tìm kiếm BHXH tỉnh Hải Dương, số điện thoại tổng đài đã bị chỉnh sửa thành số 1900.996608. Cũng theo BHXH Hải Dương, việc rà soát trên xuất phát từ việc có thông tin tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước xuất hiện tình trạng người dân gọi nhầm tổng đài hotline từ website tư vấn không chính danh và bị tính cước 8.000 đồng/phút. Trước hành vi lừa đảo này, BHXH tỉnh Hải Dương đề nghị các tổ chức cần nâng cao cảnh giác, tránh bị kẻ xấu lợi dụng, làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp và niềm tin của người dân, người lao động.

Tối 18/11, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, vào khoảng 10h20 cùng ngày, ông Nguyễn Trung (SN 1959, tổ 45 phường Yên Hòa, Cầu Giấy) đến trụ sở Công an phường Yên Phụ (quận Tây Hồ) trình báo về việc nhặt được một chiếc túi xách màu đen. Kiểm tra bên trong túi có 5.135 đô la Mỹ, 1.180 đô la Hong Kong, 9.000 Nhân dân tệ, 3 thẻ tín dụng, 2 hộ chiếu Trung Quốc mang tên Xiao Shulin (SN 1966) và Guan Shuming (SN 1972) cùng một số đồ dùng cá nhân khác. Tổng giá trị tài sản hơn 500 triệu Việt Nam đồng. Qua rà soát, cơ quan công an mời các ông Guan Shuming, Xiao Shulin là 2 công dân Trung Quốc đến trụ sở Công an nhận lại tài sản. Được biết, hai người này đến Việt Nam đi du lịch, khi tham quan chùa Trần Quốc, thuộc địa bàn phường Yên Phụ, đã để quên túi xách.

Chiều 18/11, lãnh đạo UBND xã Tịnh Long (Quảng Ngãi) cho biết khuya 17/11, trên tuyến đường Hoàng Sa, xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra vụ tai nạn khiến bà N.T.T. (51 tuổi, ngụ xã Tịnh Long, TP Quảng Ngãi) tử vong. Thời điểm đó, bà T. chạy xe máy đi chợ bán rau từ trung tâm TP Quảng Ngãi về nhà ở xã Tịnh Long. Khi đến khu vực thi công đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, bà T. bị dây điện võng xuống đường cắt ngang vào cổ, ngã xuống đường tử vong. Đường dây điện này kéo từ trạm biến áp băng ngang đường Hoàng Sa đến vị trí thi công đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc. Do mưa lũ, một trụ điện phía đập dâng bị đổ khiến dây điện võng xuống đường gây tai nạn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 19/11, miền Bắc duy trì hình thái thời tiết sáng và đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biển 13-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Tuy nhiên, ban ngày trời tiếp tục nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 23-27 độ C, chênh khoảng 10 độ C so với ban đêm. Hầu hết các tỉnh, thành tại miền Trung ngày nắng, một vài nơi có mưa. Buổi đêm, mưa cũng xuất hiện vài nơi ở khu vực này. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi.

Chủ tịch UBND xã Nam Thanh (huyện Nam Đàn, Nghệ An) Chu Đăng Khoa cho biết ngày 18/11, một vụ lật thuyền xảy ra trên đập Rào Băng khiến ba cha con tử vong và mất tích. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 cùng ngày, anh Phạm Hữu Tr. (SN 1984, trú xóm 5, xã Nam Thanh) dùng thuyền máy nhỏ của gia đình đi trên đập Rào Băng để đánh cá. Khi đang đánh cá, không may thuyền bị lật úp khiến anh Tr. cùng con trai là Phạm Hữu Q. (SN 2017) và con gái Phạm Quỳnh A. (SN 2018) bị nước nhấn chìm. Đến khoảng 21h30, thi thể Q. được lực lượng chức năng tìm thấy. Thi thể hai nạn nhân còn lại được tìm thấy vào rạng sáng 19/11. (XEM CHI TIẾT)