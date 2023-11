Bản tin 8H: Hơn 1.000 công chức, viên chức ở Bình Dương nghỉ việc

TPO - Bình Dương có hơn 1.000 công chức, viên chức thôi việc, bỏ việc chỉ trong chưa đến 2 năm với nhiều lý do khác nhau.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bình Dương, toàn tỉnh có hơn 24.700 công chức, viên chức. Tuy nhiên, từ tháng 1/2022 đến tháng 9/2023 đã có 1.125 công chức, viên chức thôi việc, bỏ việc, trong đó có 70 người đang giữ chức vụ lãnh đạo. Trong số này có nhiều người giữ chức vụ quan trọng ở UBND tỉnh và HĐND tỉnh. Số lượng công chức, viên chức thôi việc, bỏ việc trong ngành giáo dục và ngành y tế chiếm chủ yếu. UBND tỉnh Bình Dương cho hay, lý do cán bộ nghỉ việc, thôi việc chủ yếu do việc sắp xếp tổ chức tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Ngoài ra, một số nguyên nhân khác là khối lượng công việc nhiều, chính sách tiền lương chưa đáp ứng được nhu cầu cơ bản và cán bộ có tâm lý sợ sai, sợ bị trách nhiệm trong quá trình giải quyết công việc.

Chiều 21/11, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ trì Kỳ họp thứ 17 Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương. Dự kỳ họp có Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đã xem xét, phân tích kỹ lưỡng sai phạm của từng cá nhân và thống nhất bỏ phiếu đề nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xem xét xử lý kỷ luật đối với 29 cá nhân, trong đó có 23 trường hợp vi phạm pháp luật, 6 trường hợp vi phạm khác.

Ngày 21/11, thông tin từ lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, một bệnh nhân mới được phát hiện tử vong ở phía sau khu nhà Khoa Sản - Nhi vào sáng sớm cùng ngày. Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân vừa được chuyển từ Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng đến điều trị tại Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị được hai ngày. 3h ngày 21/11, khi điều dưỡng đi kiểm tra, bệnh nhân vẫn còn ở phòng bệnh. Theo ghi nhận từ camera, khoảng 3h30, bệnh nhân rời khoa nơi đang điều trị, sau đó được phát hiện tử vong. Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng có mặt để làm rõ nguyên nhân. Bước đầu nhận định có thể bệnh nhân nhảy lầu tự tử.

Chiều 21/11, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết vào chiều cùng ngày, chủ nhân trúng đấu giá biển số ô tô 30K-555.55 đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với số tiền hơn 14,4 tỷ đồng. Đây là biển số ô tô được đưa ra đấu giá lại hôm 4/11. Trước đó, biển số ô tô 30K-555.55 được chốt giá hơn 14 tỷ đồng tại phiên đấu ngày 15/9, nhưng sau đó khách hàng đã không hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Cũng theo Cục CSGT, tính đến hết ngày 21/11, đơn vị tổ chức đấu giá đã đấu giá thành công gần 5.700 biển số ô tô, tổng giá trị tài sản đấu giá thành công là gần 700 tỷ đồng.

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, trong tuần qua, trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm gần 2.500 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 30 quận, huyện, thị xã. Các quận, huyện ghi nhận thêm nhiều bệnh nhân mắc sốt xuất huyết là Thanh Oai; Hà Đông, Đống Đa, Hoàng Mai, Thường Tín, Thanh Trì, Phú Xuyên. Như vậy, tính từ đầu năm 2023 đến nay, Hà Nội có gần 33.500 trường hợp mắc sốt xuất huyết (tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái), trong đó có 4 ca tử vong. Bệnh nhân phân bố tại 30/30 quận, huyện, thị xã, trong đó các quận, huyện có nhiều bệnh nhân là: Hà Đông (2.347 ca), Hoàng Mai (2.170 ca).

Tối 21/11, Sở Y tế TPHCM thông tin về vụ việc liên quan đến một bác sĩ có dấu hiệu say xỉn gây tai nạn giao thông vào tối 20/11. Theo Sở Y tế TPHCM, bác sĩ lái xe gây tai nạn tên Th., là một bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Nhân dân 115. Báo cáo nhanh của Bệnh viện Nhân Dân 115 cho biết, bác sĩ Th. đi ăn cơm cùng người thân sau giờ làm việc; có uống bia bên ngoài bệnh viện. Sau đó, bác sĩ điều khiển ô tô cá nhân và gây tai nạn tối ngày 20/11 tại giao lộ Đường 3/2 - Cao Thắng. Sở Y tế yêu cầu cá nhân bác sĩ Th. chịu trách nhiệm phối hợp khai báo trung thực với các cơ quan chức năng và chịu trách nhiệm khắc phục sự cố. Đồng thời, Sở Y tế yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện Nhân Dân 115 chủ động xác minh vụ việc với Công an Quận 10, tổ chức kiểm điểm, xử lý đúng theo quy định của Luật viên chức và báo cáo kết quả về Sở Y tế.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (22/11), miền Bắc tiếp tục tăng nhiệt, ban ngày nắng mạnh, đêm và sáng trời rét. Miền Trung hôm nay hửng nắng trước khi đón đợt mưa lớn diện rộng. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, ít mưa. Theo chuyên gia khí tượng thuỷ văn, ngày 23-24/11, một đợt không khí lạnh sẽ tràn về nước ta. Tuy nhiên, đây là đợt không khí lạnh yếu, nhiệt độ giảm không nhiều. Miền Bắc duy trì thời tiết rét khô. Tại khu vực Trung Bộ, các đợt mưa vừa, mưa to tiếp tục có khả năng xảy ra. Dự báo khu vực Nghệ An đến Khánh Hoà từ đêm 23 đến ngày 24/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khoảng từ đêm 24-27/11, có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế đêm và sáng trời rét trong nhiều ngày tới. Trong khi đó, tại Tây Nguyên và Nam Bộ giai đoạn cuối tháng 11 cũng tiếp tục xuất hiện nhiều ngày mưa rào và dông.