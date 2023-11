Xe máy đối đầu, 3 thiếu niên tử vong

TPO - Hai xe máy đi ngược chiều va chạm trên tỉnh lộ 671 (thuộc phận xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum)) khiến 3 thiếu niên tử vong.

Ngày 25/11, Công an thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum) cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 3 thiếu niên tử vong xảy ra tại tỉnh lộ 671 (thuộc phận xã Ia Chim, thành phố Kon Tum).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 24/11, trên tỉnh lộ 671, xe máy biển số 27S-018.XX do A.S. (15 tuổi, trú tại làng Plei Jơ Drợp, xã Đăk Năng, thành phố Kon Tum) điều khiển chạy ngược chiều với xe máy biển số 82B1-896.XX do A.T. (16 tuổi) điều khiển chở theo A.K. (15 tuổi, cùng trú tại thôn Plei Sar, xã Ia Chim, thành phố Kon Tum).

Khi đến trước cổng Trường THPT Phan Bội Châu (địa phận thôn Plei Sar, xã Ia Chim) cả hai xe máy đã đấu đầu, va chạm với nhau. Cú tông mạnh khiến A.T. tử vong tại chỗ, A.K. và A.S. tử vong khi đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum.