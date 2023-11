Hai người thương vong sau tai nạn liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

TPO - Sáng nay (23/11) trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 2 xe ô tô, 1 xe máy. Vụ việc khiến 2 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h05 cùng ngày, tại Km 209+300 trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, qua huyện Phú Xuyên (Hà Nội).

Vào thời điểm trên, xe khách BKS 18F- 001.XX do anh N.V.V điều khiển, chạy hướng Hà Nội - Hà Nam va chạm với với xe tuần tra giao thông (của Công ty BOT) BKS 29C- 553.XX do anh Đ.V.K (33 tuổi, trú tại Thái Bình) điều khiển và xe máy không gắn biển kiểm soát do anh L.T.N (14 tuổi, trú tại Nghệ An) điều khiển, trên xe chở theo chị V.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến anh L.T.N bị thương, chị V. tử vong tại hiện trường. Ngoài ra, cả 3 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường xử lý vụ việc. Vụ tai nạn cũng khiến các phương tiện di chuyển khó khăn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.