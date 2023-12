Những địa điểm bắn pháo hoa năm mới 2024, Tết Giáp Thìn ở Hà Nội

TPO - Giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 31 địa điểm. Trong đó, riêng quận Hoàn Kiếm có hai điểm bắn pháo hoa, hiện công tác chuẩn bị đã hoàn thành.

Thông tin trên được đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô cung cấp tại Hội nghị giao ban công tác chuẩn bị tổ chức, chăm lo Tết do Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hà Nội tổ chức ngày 27/12.

Đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, hiện đơn vị đang xây dựng kế hoạch bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Theo kế hoạch, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 30 quận, huyện trong đêm giao thừa với 31 vị trí. Trong đó, mỗi quận/huyện sẽ bắn pháo hoa tại một vị trí, riêng quận Hoàn Kiếm 2 vị trí; có 9 vị trí bắn pháo hoa tầm cao với 600 quả/1 vị trí và 22 vị trí bắn pháo hoa tầm thấp.

“Hiện tại, chúng tôi chuẩn bị lực lượng, phương tiện để bảo vệ vị trí bắn pháo hoa và đảm bảo an toàn cho nhân dân du xuân”, đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô thông tin.

Còn theo Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long, trong dịp Tết dương lịch, địa bàn quận có lễ hội Countdown tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.



Ngoài ra, phố đi bộ Hồ Gươm cũng mở cửa 4 ngày nghỉ dịp Tết Dương lịch (từ tối 29/12 đến ngày 1/1/2024) để phục vụ người dân vui chơi.

Cũng theo ông Long, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, quận Hoàn Kiếm có hai trận địa pháo hoa tầm cao. Đến nay, công tác tổ chức bắn pháo hoa cơ bản hoàn thành.

Ông Long cũng cho biết, với tính chất là địa bàn trọng điểm, việc bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn dịp Tết là công tác được quận quan tâm thực hiện. Trong đó quận Hoàn Kiếm đã đồng loạt ra quân bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các Lễ hội Xuân năm 2024.

Bên cạnh đó Công an quận đang triển khai kế hoạch cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn nhằm tạo điều kiện cho nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, bình yên.

Dịp Giao thừa năm 2024, Hà Nội cũng tổ chức bắn pháo hoa tại một số địa điểm, gồm: - Bưu điện Hà Nội, số 75 Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm. - Công viên Thống Nhất, số 354A đường Lê Duẩn, phường Phương Liên, quận Đống Đa. - Vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn, đường Nguyễn Hoàng Tôn, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ. - Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, đường Lê Đức Thọ, Hà Nội - Thành cổ Sơn Tây, đường Hoàng Diệu, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây.