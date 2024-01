Hàng trăm thùng bia đổ ra đường vì xe tải lật

TPO - Chiếc xe tải đang di chuyển bị lật khiến hàng trăm thùng bia tràn ra đường, người dân nhanh chóng phụ giúp tài xế thu gom bia.

Theo đó, vào khoảng 11h ngày 17/1, chiếc xe tải mang biển kiểm soát Nghệ An do tài xế tên H. điều khiển đang lưu thông trên quốc lộ 1, đoạn cầu Lồi (xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An) thì bất ngờ bị lật.

Chiếc xe tải đã húc đổ một đoạn rào cứng ngăn cách đường và khiến hàng trăm thùng bia đổ tung tóe xuống đường. May mắn, vụ lật xe không gây hậu quả về người.

Người dân xung quanh đã giúp tài xế thu gom bia, xếp gọn gàng để chủ hàng vận chuyển đi nơi khác, giải phóng đường.

Nhận được tin báo, lực lượng Trạm Cảnh sát giao thông 5-1 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An) đã có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông.

Sau khoảng một tiếng đồng hồ, khu vực này đã được giải tỏa, các phương tiện lưu thông bình thường. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trời mưa, đường trơn, tài xế phanh gấp nên xe bị trượt, tự lật.