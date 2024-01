Vụ 'hôi của' xe tải bị lật: Người dân giao nộp 106 bao gạo

Từ đêm 13-1 đến sáng nay, nhiều người dân đã tự nguyện đưa các bao gạo, nếp đã lấy trước đó đến giao nộp; đồng thời, họ nhờ chính quyền địa phương gửi lời xin lỗi đến tài xế và chủ hàng.

Sáng 14-1, ông Hồ Thanh, Chủ tịch UBND xã Đakrông (huyện Đakrông, Quảng Trị), cho biết đến sáng cùng ngày, người dân tại các thôn Vùng Kho và Làng Cát đã tiến hành giao nộp hơn 100 bao gạo, nếp đã lấy đi sau vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tối 13-1 trên Quốc lộ 9.

Theo ông Thanh, trong sáng sớm cùng ngày, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng chức năng và các đoàn thể đã tổ chức 3 điểm họp để tuyên truyền, vận động người dân trả lại số hàng hóa mà họ đã lấy đi sau vụ tai nạn. Sau khi được tuyên truyền, người dân đã tự nguyện giao nộp lại 106 bao gạo, nếp đã lấy đi trước đó.

"Người dân đã nhận ra hành vi của mình là sai trái nên cùng với việc giao nộp lại, họ nhờ chính quyền địa phương gửi lời xin lỗi đến tài xế và chủ hàng. Đến nay, người dân trên địa bàn đã giao nộp lại gần như toàn bộ số hàng lấy đi trước đó" - ông Thanh nói.

Nhắc đến hành vi "hôi của" trước đó của mình, anh Hồ Văn L. (39 tuổi, ngụ thôn Làng Cát, xã Đakrông) tỏ ra rất áy náy.

"Lúc tối thấy nhiều người lấy các bao gạo, nếp sau khi xe tải lật, tôi cũng có chở 1 bao. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ lại, tôi thấy hành vi của mình là sai trái. Vì thế, ngay trong đêm 13-1, tôi cùng với nhiều người dân khác đã giao nộp lại bao nếp mà mình đã lấy.

Bản thân tôi và nhiều người khác thấy rất áy náy về hành vi của mình và mong tài xế cũng như chủ hàng rộng lòng bỏ qua" - anh L. chia sẻ.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 13-1, tại km 57+600 Quốc lộ 9 (thuộc địa phận xã Đakrông, huyện Đakrông) xe tải BKS 37H-037.22 do lái xe Nguyễn Văn Đông (29 tuổi, ngủ tỉnh Nghệ An) điều khiển theo hướng Lao Bảo - Đông Hà thì tự gây tai nạn. Trên xe tải có chở anh Bùi Duy Ngọc (25 tuổi, cùng ngụ tại tỉnh Nghệ An).

Sau vụ tai nạn, tài xế Đông và anh Ngọc bị mắc kẹt trong cabin, hàng chục bao gạo, nếp trên thùng xe tràn ra bên ngoài.

Phát hiện vụ việc, một số người dân trên địa bàn tìm cách hỗ trợ đưa tài xế mắc kẹt trong cabin ra khỏi xe. Tuy nhiên, nhiều người dân địa phương và cả người đi đường đã có hành vi "hôi của", bốc vác các bao gạo, nếp lên xe rồi chở đi.

Vụ tai nạn khiến anh Đông bị thương ở chân, phải nhập viện điều trị. Nhiều bao nếp, gạo bị lấy đi sau vụ tai nạn xảy ra.