Cháy lớn tại trạm biến áp 500kV nối trực tiếp với thủy điện Hòa Bình

Theo đó, vào khoảng 19h30 tối cùng ngày, tại tại tổ 7, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, trạm biến áp AT2 thuộc trạm 500kV - Truyền tải điện quốc gia tại TP Hoà Bình đã xảy ra sự cố cháy nổ.

Trạm AT2 được nối với trạm 220Kv của Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, do đó khi xảy ra cháy, các đầu thiết bị trạm tổng bị nhảy.

Sau khi đám cháy xảy ra, Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình ngay lập tức đấu nối lại thiết bị và khắc phục lại sự cố, điện lưới Hoà Bình tiếp tục hoạt động bình thường sau ít phút.

Theo lãnh đạo Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, máy biến áp gặp sự cố sẽ được tách ra để xử lý và thay thế sau vụ việc.

Theo thống kê ban đầu của Công an phường Tân Thịnh, vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên chưa thống kê được tài sản thiệt hại. Hiện các đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân cháy.

Trạm biến áp 500kV Hòa Bình khánh thành ngày 15/6/2023 do Công ty Truyền tải điện 1 phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện. Đây là công trình thay thế máy biến áp AT2 500 kV-450 MVA pha C trạm biến áp 500 kV Hòa Bình, góp phần đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục.