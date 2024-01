Bản tin 8H: Người đàn ông rơi từ tầng 11 xuống tử vong

TPO - Nạn nhân từ Bình Định vào ở nhờ căn hộ của em gái tại phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức (TP HCM) để khám bệnh bất ngờ rơi từ tầng 11 chung cư, tử vong.

Khoảng 4h30 ngày 28/1, sau tiếng động mạnh, bảo vệ tại chung cư trên đường số 20, phường Hiệp Bình Chánh (TP Thủ Đức, TP HCM) phát hiện người đàn ông rơi từ lầu cao xuống khu vực ban công tầng 2 tử vong. Công an phường Hiệp Bình Chánh và Công an TP Thủ Đức đã đến khám nghiệm hiện trường. Nạn nhân được xác định là anh D.B.H. (35 tuổi, quê huyện Phú Cát, Bình Định). Theo người thân, anh H. đang mắc bệnh. Vài hôm trước, người thân đưa anh này từ quê vào ở nhờ căn hộ của em gái tại tầng 11 để chữa bệnh.

Tối 28/1, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Đồng Phú tổ chức khám nghiệm, điều tra, làm rõ vụ nghi cháy vườn điều khiến anh Trần Quốc Việt (31 tuổi, ngụ xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) tử vong. Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, anh Việt điều khiển xe máy vào vườn điều của gia đình ở ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, để đốt lá cây, dọn rác dưới vườn điều. Đến khoảng 16h30, một người dân địa phương phát hiện anh Việt nằm úp mặt dưới đường tử vong sát rẫy điều và cao su bị cháy. Thời điểm đó, vườn điều của nhà anh Việt đã bị cháy lan mạnh khoảng 500m2, và lan sang vườn cao su của người dân khác.

Tối 28/1, Công an thành phố Hà Nội cảnh báo, thời gian gần đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện Cảnh sát nhân dân - Cổng thông tin hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.Theo Công an thành phố Hà Nội, thay vì đến cơ quan Công an trình báo, người bị lừa lại lên mạng xã hội để nhờ các đối tượng giả danh Học viện Cảnh sát nhân dân hỗ trợ thu hồi tiền bị lừa. Lúc này, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân đóng phí để nhận hỗ trợ hoặc làm nhiệm vụ để rút tiền treo trên hệ thống. Khi có người chuyển tiền, các đối tượng thông báo tài khoản ngân hàng bị lỗi và không cho rút tiền về.

Ngày 28/1, đại diện Công ty TNHH và Thương mại dịch vụ Đại Nguyên Nam, doanh nghiệp trúng đấu giá tài sản tại công viên vui chơi giải trí hồ Thủy Tiên (xã Thủy Bằng, TP Huế), cho biết sau Tết Giáp Thìn sẽ tháo dỡ, đập bỏ tượng.Theo người này, dù rất tiếc, nhưng công ty phải làm để bàn giao đất cho chính quyền. Công viên vui chơi, giải trí hồ Thủy Tiên do Công ty Du lịch cố đô Huế xây dựng từ năm 2001 với tổng kinh phí 70 tỷ đồng. Năm 2008, Công ty Haco Huế tiếp quản để nâng cấp, đầu tư dự án công viên, song đến năm 2017 thì không còn khả năng hoàn thành. Tỉnh Thừa Thiên Huế đã thu hồi đất dự án và giao lại cho Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý. Chính quyền quyết định chỉnh trang lại khu vui chơi thành công viên dành cho cộng đồng với kinh phí 20 tỷ đồng.

Tháng 1/2024, các đội thuộc Cục quản lý thị trường TP HCM đã kiểm tra 548 vụ chuyên ngành và liên ngành. Tổng số vụ đã xử lý là 474 vụ, thu nộp ngân sách với số tiền là gần 11 tỷ đồng. Trong đó tiền thu phạt hành chính là hơn 9,5 tỷ đồng, tiền bán hàng tịch thu là hơn 1,4 tỷ đồng và 900.000 đồng tiền truy thu số lợi bất hợp pháp. Trị giá hàng hóa đã tiêu hủy là hơn 14 tỷ đồng. Trong kỳ, Cục Quản lý thị trường TP.HCM đã chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 1 vụ có dấu hiệu phạm tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, trị giá tang vật vi phạm hơn 650 triệu đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29/1, thời tiết Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ duy trì rét đậm nhưng nền nhiệt tăng nhẹ so với một ngày trước. Nhiệt độ thấp nhất ở ngưỡng 10-12 độ C, cao nhất 13-15 độ C. Trong khi đó, rét hại duy trì ở vùng núi khi nhiệt độ trung bình ngày vẫn dưới 13 độ C. Khu vực núi cao có nơi dưới 3 độ C. Đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ kéo dài đến hết ngày 29/1. Từ ngày 30/1, không khí lạnh suy yếu giúp nền nhiệt tăng nhanh. Những ngày tới, miền Bắc chỉ còn rét sâu về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C. Ban ngày, trời hửng nắng, mức nhiệt cao nhất chạm ngưỡng 20 độ C. Thời tiết ấm lên rõ rệt.