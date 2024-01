Bản tin 8H: Thi hành kỷ luật một Chủ tịch xã ở Lâm Đồng

TPO - Ngày 27/1, lãnh đạo UBND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Thiện Thuật, Chủ tịch UBND xã Đam B'ri.

Trước đó, ông Thuận đã bị đình chỉ công tác 15 ngày (kể từ 13/12/2023) để xem xét trách nhiệm và thực hiện khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng tại một số công trình xây dựng trên địa bàn. Cụ thể, ông Thuật để xảy ra tình trạng nhiều homestay và mở đường trái phép tại đường Trần Nhật Duật (thôn 5, xã Đam B'ri).

Chiều 27/1, Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý vi phạm đối với bà Đ.T.H.Y (SN 1969; ngụ xã Long An, thị xã Tân Châu) về hành vi báo thông tin giả mất nhiều vàng và tiền. Theo thông tin từ cơ quan công an, sáng 25/1, Công an xã Long An nhận được tin báo của bà Y. về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 7 chỉ vàng 24k, 10 chỉ vàng 18k và 2 triệu đồng tiền mặt. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định bà Y. báo tin giả. Bà Y. thừa nhận do việc kinh doanh trục trặc, bà vay mượn nợ nhưng không có khả năng chi trả nên đã giấu số vàng và tiền ở trong tủ đựng đồ gia dụng, mục đích là đem đi bán rồi trả nợ. Sợ người nhà phát hiện, bà Y. đã báo tin giả.

Ngày 27/1, lãnh đạo tỉnh Bình Định ký quyết định phê duyệt đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn Dự án sửa chữa vết nứt, vỡ kết cấu bê tông mố trụ, dầm dẫn, xử lý lún đường đầu cầu, khe co giãn, thoát nước và hệ thống an toàn giao thông cầu Thị Nại ở TP Quy Nhơn. Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định giao Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư dự án, với tổng mức đầu tư gần 30 tỷ đồng từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế cấp cho đơn vị này. Việc kịp thời khắc phục các hư hỏng của cầu Thị Nại nhằm tránh ảnh hưởng đến khả năng chịu lực của công trình, đảm bảo an toàn khai thác và tuổi thọ công trình. Đồng thời, việc này cũng đáp ứng nhu cầu đi lại, vận tải an toàn qua cầu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, trời tiếp tục rét hại.Nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ 4-7 độ C, có nơi dưới 3 độ C. Các nơi khác ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An 8-11 độ C, Hà Tĩnh 11-13 độ C, Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 13-16 độ C. Miền Bắc có mưa, mưa nhỏ, vùng núi mưa rào. Đêm 28/1 và ngày 29/1, nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ 5-8 độ C, có nơi dưới 3 độ C, các nơi khác ở Bắc Bộ 9-12 độ C, Thanh Hóa đến Hà Tĩnh 12-14 độ C, Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế 14-16 độ C. Trong đợt rét đậm, rét hại diện rộng này, vùng núi cao khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá.

Tối 27/1, Công an TP. Thủ Đức (TPHCM) đang điều tra vụ tai nạn giữa xe mô tô phân khối lớn với xe máy làm hai người tử vong xảy ra trên địa bàn. Thông tin ban đầu cho thấy, khoảng 18h cùng ngày, anh H.V.T (21 tuổi, quê ở Bắc Kạn) chạy xe mô tô phân khối lớn, chưa rõ biển số lưu thông trên đường song hành xa lộ Hà Nội, hướng từ Đồng Nai đi ngã tư Thủ Đức. Khi cách ngã tư Thủ Đức (phường Linh Trung, TP. Thủ Đức) khoảng 200m, mô tô của anh T. va chạm với xe máy biển số tỉnh Đắk Lắk do anh T.H.Đ (26 tuổi, quê ở An Giang) cầm lái, chạy theo hướng ngược lại. Cú va chạm làm anh T. và anh Đ văng xuống đường, tử vong tại chỗ. (XEM CHI TIẾT)