Bản tin 8H: Quyết định bổ nhiệm nhân sự của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

TPO - Bộ Tư lệnh Quân khu 1 vừa tổ chức Hội nghị trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng và chức vụ Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 29/1, tại Bộ Tư lệnh Quân khu 1, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu đã trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng và chức vụ Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên.Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Trần Ngọc Tiến, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng nay nhận chức vụ Chỉ huy trưởng Bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thượng tá Ân Trung Tuyến, Phó Tham mưu trưởng nay giữ chức vụ Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/1/2024.

Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn bổ sung thêm gần 2.000 chỗ trên các chuyến tàu đi các ngày cao điểm Tết Giáp Thìn 2024 từ ngày 5/2 đến ngày 19/2/2024 (từ ngày 26 tháng Chạp đến ngày 10 tháng Giêng). Vé sẽ được mở bán tại tất cả các kênh bán vé của đường sắt như website: www.dsvn.vn, www.vetau.com.vn; Qua các ứng dụng ví điện tử, app bán vé tàu trên thiết bị di động hoặc hành khách liên hệ tại các nhà ga, các điểm bán vé và các đại lý bán vé thuộc đường sắt Việt Nam hoặc gọi tới tổng đài bán vé 19001520 (Sài Gòn), 19000109 (Hà Nội). Đến nay, tổng số vé đã bán trong dịp tết Giáp Thìn khoảng 265.000 vé.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 30/1, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời duy trì hình thái thời tiết rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục rét hại. Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ miền Bắc tiếp tục tăng, cao nhất phổ biến 18-22 độ C, thấp nhất có nơi dưới 10 độ C. Tây Nguyên đêm mưa vài nơi, ngày nắng nhiệt độ từ 16-30 độ C. Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 34 độ C.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Bùi Văn Khắng giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính. Cụ thể, Quyết định số 119/QĐ-TTg ngày 29/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Điều động, bổ nhiệm ông Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Bùi Văn Khắng sinh năm 1971, quê quán xã An Bình, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, có trình độ thạc sĩ quản lý công, cử nhân luật, cao cấp lý luận chính trị. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 29/1, văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Chủ tịch tỉnh Lê Trí Thanh vừa ký Quyết định 192/QĐ-UBND phê duyệt, bổ sung và điều chỉnh danh sách tinh giản biên chế đợt 1, năm 2024. Danh sách tinh giản biên chế cán bộ công chức có 7 người gồm 4 người nghỉ hưu trước tuổi và 3 người thôi việc ngay. Cụ thể, cho nghỉ hưu trước tuổi từ ngày 1/3 ông Nguyễn Phú, Giám đốc Sở Xây dựng (61 tuổi); ông Trần Thanh Hà trước đó là Giám đốc Sở TN&MT (58 tuổi); ông Nguyễn Văn Văn (58 tuổi; trước đó là Phó Giám đốc Sở Y tế, hiện là chuyên viên chính Sở Y tế). Cho thôi việc ngay đối với ông Lê Ngọc Tường trước đây là Giám đốc Sở Ngoại vụ (hiện là chuyên viên chính Sở Ngoại vụ). (XEM CHI TIẾT)

Ngày 29/1, Công an quận 12 cho biết đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM làm rõ vụ việc bà T.T.H. (SN 1975), Phó phòng Tài chính Kế toán - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn, tử vong. Bà T.T.H được cho là đã tự tử và để lại thư tuyệt mệnh khi bị phát hiện tử vong. Bà H. đã làm việc lâu năm ở phòng Tài chính Kế toán - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn và chưa có gia đình. (XEM CHI TIẾT)