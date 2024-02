Bản tin 8H: Ban Tổ chức Trung ương triển khai quyết định về công tác cán bộ

TPO - Đồng chí Trần Viết Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, vừa nhận quyết định điều động đến công tác tại Vụ Địa phương I, giữ chức Phó Vụ trưởng, Thư ký Lãnh đạo Ban.

Ngày 1/2, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang đã trao quyết định điều động đồng chí Trần Viết Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên đến nhận công tác tại Vụ Địa phương I, giữ chức Phó Vụ trưởng, Thư ký Lãnh đạo Ban. Đồng chí Trần Viết Cường (SN 1984, quê quán Hà Nội) là Cử nhân Ngữ văn, trình độ Cao cấp lý luận chính trị. Năm 2018-2020, đồng chí đi công tác biệt phái tại Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn. Tháng 3/2020, đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Cơ sở đảng, đảng viên. Từ tháng 8/2021, đồng chí đảm nhiệm thêm nhiệm vụ Thư ký của đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ngày 1/2, tại Hà Nội, Agribank tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Thống đốc NHNN Việt Nam đối với nhân sự cấp cao của Agribank. Tại Hội nghị, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ NHNN Đặng Duy Cường công bố các Quyết định của Thống đốc NHNN Việt Nam về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với bà Nguyễn Tuyết Dương – Thành viên HĐTV Agribank; điều động và bổ nhiệm ông Đoàn Ngọc Lưu – Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm toán nội bộ NHNN giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Agribank.

Chiều 1/2, tin từ UBND xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc chồng chết, vợ nguy kịch do đốt than sưởi ấm. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h cùng ngày, không thấy vợ chồng ông Mai Văn H. (SN 1971) và bà Phan Thị H. (SN 1974, ngụ thôn Yên Trung, xã Hợp Lý) ra khỏi nhà, hàng xóm đến tìm và phát hiện ông H. tử vong trong phòng ngủ, còn bà H. đang trong tình trạng nguy kịch. Người này lập tức hô hào mọi người hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Trong phòng ngủ, người dân phát hiện một lò than sưởi ấm, cửa phòng đóng kín. Lực lượng chức năng nhận định 2 vợ chồng bị ngộ độc khí than.

Ngày 1/2, Công an huyện Củ Chi (TPHCM) phát thông báo tìm nữ sinh cấp 3 mất tích bí ẩn trên địa bàn. Theo công an, ngày 26/1, bà N.A.L. (40 tuổi, ngụ xã An Nhơn Tây) đến công an địa phương trình báo về việc con gái tên Trần Kim Ngọc (16 tuổi), học sinh trường THPT An Nhơn Tây đi học nhưng không về nhà. Bà L. cho biết, ngày 24/1, người nhà chở Ngọc đi học thêm tại trung tâm ở huyện Củ Chi. Hơn 17h cùng ngày, gia đình đến đón không thấy Ngọc đâu và mất liên lạc đến nay. Người thân đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng chưa có thông tin về nữ sinh.

Chiều 1/2, Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động giám sát xổ số kiến thiết năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết tỉnh Gia Lai thực hiện quay số mở thưởng dưới sự chứng kiến của Hội đồng GSXS 52 kỳ vé xổ số truyền thống và 2 bộ vé xổ số bóc. Doanh thu bán vé xổ số đạt 546,7 tỷ đồng, tăng 44,1 tỷ đồng (tương ứng tăng 8,8%) so với năm 2022 và đạt 108,3% kế hoạch (KH) năm. Tổng doanh thu thuần đạt 438,3 tỷ đồng, tăng 35,9 tỷ đồng (tương ứng tăng 8,9%) so với năm 2022 và đạt 108,3% KH. Chi phí hoạt động kinh doanh là 389,5 tỷ đồng, tăng 30,5 tỷ đồng (tương ứng tăng 8,5%) so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế đạt 48,7 tỷ đồng, tăng 5,4 tỷ đồng (tương ứng tăng 12,6%) so với năm 2022 và đạt 112,5% KH. Số thuế đã nộp vào ngân sách Nhà nước là 194,4 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/2 (tức 23 tháng Chạp năm 2023 Âm lịch - Tết ông Công, ông Táo), Bắc Bộ ấm áp, trời rét về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng. Trong đó, Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất có nơi 30 độ C. Đông Bắc Bộ đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ cao nhất phổ biến 21-24 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết đêm không mưa, ngày nắng. Miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng trên 35 độ C.

Chiều 1/2, tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ công bố quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Thân Văn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Thân Văn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 1/2/2024.