Bản tin 8H: Lộ diện tỷ phú Vietlott đầu tiên của tháng 2

TPO - Trong kỳ quay số mở thưởng loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 diễn ra ngày 3/2, Vietlott đã tìm thấy tấm vé Jackpot may mắn trúng thưởng hơn 4,6 tỷ đồng.

Tối 3/2, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55. Theo đó, trong kỳ quay số mở thưởng loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 diễn ra tối 3/2, Vietlott đã tìm thấy tấm vé Jackpot may mắn trúng thưởng, trị giá 4.675.257.700 đồng. Tờ vé số may mắn có 5 cặp số đầu và 1 cặp số đặc biệt trùng với giải Jackpot 2 là: 04-06-07-13-18-26| 49. Giải thưởng Jackpot 1 có giá trị gần 99 tỷ vẫn chưa tìm ra được chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, trong kỳ quay lần này, hội đồng mở thưởng còn tìm ra 20 giải Nhất mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 1.324 giải Nhì mỗi giải trị giá 500 nghìn đồng và 27.004 giải Ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Tối 3/2, lãnh đạo UBND xã Hoa Sơn (huyện Anh Sơn) cho biết, lực lượng chức năng đang phối hợp cùng các gia đình tìm kiếm 2 cháu bé nghi bị mất tích dưới sông Lam.Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11h cùng ngày, nhóm học sinh rủ nhau ra khu vực bờ sông Lam, đoạn qua địa bàn xã Hoa Sơn, chơi. Đến 14h cùng ngày, không thấy con về, người thân đã đi tìm kiếm, phát hiện quần áo của T.V.H.P. (SN 2014, học lớp 4) và cháu T.V.Ph. (SN 2013, học lớp 5) trên bờ nhưng không thấy người đâu. Nghi ngờ bị đuối nước, gia đình đã thuê thuyền tìm kiếm dọc khu vực sông Lam. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng thuê 5 thuyền tiến hành rà soát dọc khu vực sông Lam. Tuy nhiên đến 21h20 cùng ngày vẫn chưa tìm thấy 2 cháu bé.

Chiều 2/2, ông Đỗ Văn Trình, Chủ tịch UBND xã Kim Chính, huyện Kim Sơn (Ninh Bình) cho biết, chính quyền đang làm các thủ tục để tìm kiếm thân nhân bé gái bị bỏ rơi tại địa phương. Theo ông Trình, vào khoảng hơn 4h sáng cùng ngày, người dân ở xóm 4, phát hiện một bé gái bị bỏ rơi trước cửa nhà nên đã đưa vào nhà chăm sóc và trình báo chính quyền địa phương. Thời điểm phát hiện, bé gái được mặc quần áo, quấn chăn, bỏ trong một chiếc giỏ nhựa. Trên người bé có một tờ giấy với nội dung nhờ nuôi hộ con vì hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, tờ giấy cũng ghi cân nặng của bé là 3,1kg, sinh ngày 19/1/2024.

Ngày 3/2, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất thông tin về tình hình bay trong những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo đó, ngày 1/2, sân bay Tân Sơn Nhất đã phục vụ khoảng 789 chuyến bay, với 114.216 khách. Ngày 2/2, sân bay phục vụ khoảng 869 chuyến, với 120.970 khách. Ngày 3/2, tổng số chuyến bay phục vụ khoảng 901 chuyến, với 129.342 hành khách. Dự kiến, giai đoạn cao điểm Tết Nguyên Đán Giáp Thìn (26/1 - 24/2/2024) nhu cầu đi lại của người dân tăng cao nên mỗi ngày có khoảng 860 - 900 chuyến bay đi và đến, lượng khách trung bình khoảng 135.000 - 140.000 hành khách/ngày.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 4/2, phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều trời nắng. Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng trời rét. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng; riêng khu vực đồng bằng, ven biển sáng và đêm có mưa phùn và sương mù. Từ đêm 4/2 có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Sáng và đêm trời lạnh, từ ngày 5/2 sáng sớm và đêm trời rét. Các khu vực khác đêm không mưa, ngày nắng.

Gần 22h ngày 3/2, xe khách mang biển kiểm soát 47B-005.29 đang lưu thông theo hướng từ huyện Đăk Glei-Ngọc Hồi, đến Km1455+300, xe bất ngờ mất lái và lao xuống bên đường. Khi xảy ra vụ tai nạn, trên xe khách có 39 người gồm 34 hành khách và năm nhân viên nhà xe. Vụ va chạm đã khiến năm người bị thương nặng và những người khác bị thương nhẹ, xe khách hư hỏng nặng. (XEM CHI TIẾT)