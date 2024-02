Bản tin 8H: Cán bộ thành phố Bạc Liêu tự tử tại nhà riêng

TPO - Theo lãnh đạo UBND thành phố Bạc Liêu, một cán bộ Hội đồng Bồi hoàn và Giải tỏa thành phố Bạc Liêu tự tử tại nhà riêng.

Ngày 16/2, một lãnh đạo UBND thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) xác nhận, gia đình ông T.Q.T, cán bộ Hội đồng Bồi hoàn và Giải tỏa thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) đang tổ chức lo hậu sự cho ông. Theo thông tin ban đầu, vào tối 15/2, người nhà phát hiện ông T có biểu hiện mệt tại nhà riêng ở khóm 3, phường 8, thành phố Bạc Liêu. Gia đình nhanh chóng đưa ông T đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, đến khoảng 7h sáng 16/2, ông T đã tử vong. Nguyên nhân ban đầu được gia đình cho biết là do ông T buồn chuyện làm ăn, dẫn đến nghĩ quẩn.

Sáng 16/2, UBND phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh đã lập biên bản kiểm tra tại nhà hàng Vua Hải Sản 3 trên địa bàn. Chủ nhà hàng cho biết vào 21h tối 15/2, một nhóm khách 16 người đến đặt bàn tại cơ sở. Hai bên đã thống nhất về giá đối với các mặt hàng được yêu cầu. Do ngày Tết, quán có niêm yết tăng 15% giá so với ngày thường. Theo cơ sở này, thanh tra đến cơ sở kiểm tra và yêu cầu quán thiết kế thêm thực đơn riêng để bàn, ngoài bảng báo giá phía ngoài cổng, tránh gây nhầm lẫn. Trước đó, một nữ du khách lên mạng xã hội tố nhà hàng Vua Hải Sản 3 Bãi Cháy “chặt chém” khi 2 bát ruốc giá 2,1 triệu đồng, đĩa bề bề hàng loại 5 giá 1,3 triệu đồng. Người này cũng bày tỏ thất vọng vì chất lượng sản phẩm kém, phục vụ sai món. Theo hóa đơn, bữa ăn của đoàn khách 16 người hết 11.785.000 đồng.

Tối 16/2, trên đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 1 xe khách giường nằm và 3 ô tô. Tối 16/2, trên đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 1 xe khách giường nằm và 3 ô tô. Vụ tai nạn xuất phát từ việc xe khách giường nằm va chạm với 3 ô tô. Cú va chạm mạnh khiến 2 ô tô tông vào dải phân cách, hư hỏng nặng nhiều phần, bể nát; 1 ô tô còn lại lao khỏi đường cao tốc và hư hỏng. Vụ tai nạn không ghi nhận thiệt hại về người.

Theo Cục Hàng không, tổng thị trường vận chuyển hành khách qua đường hàng không từ ngày 8/2 đến ngày 14/2 (tức 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết) đạt hơn 1,5 triệu hành khách, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó vận chuyển hành khách quốc tế đạt gần 750.000 khách, tăng 54%; còn vận chuyển hành khách nội địa đạt hơn 762.000 khách, giảm 13,2%. Tổng sản lượng vận chuyển hàng hóa đạt gần 8.500 tấn, tăng 7,3%. Tổng sản lượng vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam đạt 1,1 triệu lượt hành khách, giảm 2,7% và hơn 2,8 tấn hàng hóa, tăng 16,7%.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/2, miền Bắc tăng nhiệt mạnh và có nắng kéo dài cả ngày. Sương mù chỉ xuất hiện nhẹ vào sáng sớm, nhiệt độ cao nhất phổ biến 23-26 độ C, một số nơi ở Tây Bắc lên đến 31 độ C. Trạng thái trên khả năng kéo dài đến khoảng ngày 22/2. Những ngày tới, miền Bắc duy trì nắng ấm, có thời điểm oi nóng. Cuối tuần sau, khu vực mới có thể đón thêm không khí lạnh khiến nền nhiệt giảm. Trong khi đó, nắng nóng gia tăng trên khắp Nam Bộ vào ngày 17/2. Tại miền Đông, nhiều nơi có thể ghi nhận mức nhiệt cao lên tới 35-37 độ C, nóng nhất kể từ đầu mùa khô.

Ngày 16/2, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) đã triển khai quyết định kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Thanh Kiều, Phó Bí thư Đảng ủy phường 5, TP. Bạc Liêu. Bà Kiều bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, vì đã vi phạm trách nhiệm nêu gương và vi phạm những điều đảng viên không được làm. Trước đó, bà Kiều được cho là đã vi phạm nồng độ cồn khi lái xe, nhưng bà không thừa nhận, còn khẳng định bản thân chưa từng bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn khi lái xe.