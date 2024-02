Bản tin 8H: Nam du khách mất tích khi đi chơi tại Khu du lịch Ba Hồ

TPO - Cơ quan chức năng chưa tìm thấy người đàn ông mất tích sau khi tách khỏi nhóm tham quan Khu du lịch Ba Hồ (xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa).

Chiều 18/2, đại diện lãnh đạo UBND xã Ninh Ích (huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) xác nhận, lực lượng công an xã cùng người dân địa phương vẫn đang tìm kiếm khách du lịch nam mất tích gần hai ngày qua tại Khu du lịch Ba Hồ.Trước đó, vào sáng 17/2, một nhóm người từ xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa đến Khu du lịch Ba Hồ tham quan. Đến trưa cùng ngày, một người đàn ông trong nhóm tự tách đoàn đi riêng và mất liên lạc. Kể từ đó, lực lượng chức năng, Ban quản lý Khu du lịch Ba Hồ, người dân và chính quyền địa phương vẫn tích cực tìm kiếm nhưng chưa tìm thấy người đàn ông nói trên.

Mới đây, du khách đến đền Bà Chúa Kho (phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh) du xuân phản ánh bị thu hai lần vé xe với mệnh giá khác nhau, lần đầu 50 nghìn đồng và lần thứ hai là 30 nghìn đồng. Ông Lê Văn Thư - Phó Chủ tịch UBND phường Vũ Ninh (TP. Bắc Ninh) đã xác nhận sự việc trên. Ông cho biết vé xe du khách bị thu 50 nghìn đồng không phải vé của ban tổ chức, còn vé 30 nghìn đồng mới đúng. Theo Phó Chủ tịch UBND phường Vũ Ninh, ở khu vực đền Bà Chúa Kho có hai bãi xe của phường để phục vụ du khách với các mệnh giá khác nhau. Với xe 5 chỗ là 20 nghìn đồng/xe; xe 7 chỗ là 30 nghìn đồng/xe; 16 chỗ là 40 nghìn đồng/xe, còn các loại xe lớn hơn thu 50 nghìn đồng. Ông Thư nói thêm nếu du khách nói rõ tình hình, ban tổ chức sẽ không thu thêm tiền.

Ngày 18/2, có 978 chuyến bay đi và đến sân bay Tân Sơn Nhất (thành phố Hồ Chí Minh), dự kiến chuyên chở hơn 153.800 lượt hành khách, cao hơn trung bình cao điểm vận chuyển trước dịch COVID-19 (khoảng 152.000 lượt) và gần bằng mức kỷ lục của ngày 17/2 (hơn 154.000 lượt). Trong số 978 chuyến bay, có tới 105 chuyến bay rỗng (ferry), hay còn gọi là các chuyến bay điều chuyển tàu bay không chở khách từ sân bay Tân Sơn Nhất đến các điểm đông khách trên cả nước để vận chuyển hành khách đến thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, trong các ngày 16 và 17/2, số các chuyến bay rỗng lần lượt là 60 và 100.

Chiều 18/2, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến tài xế tử vong, mắc kẹt trong cabin. Cụ thể, vào lúc 16h25 ngày 18/2, tại km 49+400 Quốc lộ 9 đoạn qua xã Đakrông, huyện Đakrông (Quảng Trị), xe ôtô hạ tải biển kiểm soát 74D-003.XX do N.N.Q (19 tuổi, trú tại thôn Quật Xá, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, Quảng Trị) điều khiển, chở theo T.V.P (33 tuổi, ở cùng thôn), lưu thông theo hướng Cam Lộ-Hướng Hóa đã va chạm với xe ôtô khách biển kiểm soát 74F-000.XX do H.X.T (42 tuổi, trú tại khóm Vĩnh Đông, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) điều khiển, chạy theo hướng ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn làm tài xế xe hạ tải N.N.Q tử vong, mắc kẹt trong cabin.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 178/QĐ-TTg ngày 16/2/2024 bãi bỏ một số văn bản hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Cụ thể: Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ khẩn cấp cho người dân tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bất thường; Quyết định số 1138/QĐ-TTg ngày 25/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Điều 1 của Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ khẩn cấp cho người dân tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế bị ảnh hưởng do hiện tượng hải sản chết bất thường; Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 5/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/2, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất ở Đông Bắc Bộ trong đó có Hà Nội tăng khoảng 3 độ C so với ngày 18/2, dao động 28-30 độ C. Phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cũng gia tăng, cao nhất phổ biến 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Phía Tây Bắc Bộ và phía Tây của Bắc Trung Bộ từ 20/2 có nơi nắng nóng. Thời tiết nắng nóng này có thể tiếp diễn trong các ngày 21-22/2. Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C.