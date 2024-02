Bản tin 8H: Điều động Phó Giám đốc Công an tỉnh giữ chức Phó Cục trưởng

TPO - Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra.

Ngày 22/2, Đại tá Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra (Bộ Công an). Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng nhận nhiệm vụ mới từ ngày 26/2. Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng sinh năm 1979, quê ở huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Đại tá Hưng được điều động và bổ nhiệm từ vị trí Trưởng phòng Điều tra các tội phạm, xâm phạm an ninh quốc gia thuộc Cục An ninh điều tra, Bộ Công an, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu từ ngày 25/7/2022 đến nay.

Chiều 22/2, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 4 sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Nam Sudan và Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc ở khu vực Abyei (UNISFA).Trong 4 sĩ quan lên đường có Trung tá Lý Thanh Tâm, cán bộ Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, đảm nhiệm vị trí Chỉ huy trưởng lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam, kiêm Tổ trưởng Tổ Công tác Cộng hòa Nam Sudan. 3 quân nhân còn lại được tuyển chọn từ Bộ tư lệnh Cảnh sát biển và Quân chủng Hải quân, gồm: Thiếu tá Lục Thái Hà, Đại úy Vũ Quang Khải và Đại úy Nguyễn Tiến Thành.

Tối 22/2, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa nhận được tin báo của ông Phạm Minh T. (SN 1982, ở huyện Yên Sơn) về việc cháu Phạm Thị Yến Nhi (SN 2008, là con gái của ông T., cùng trú tại địa chỉ trên), rời khỏi nhà từ 14h cùng ngày rồi không thấy về. Khi đi, Nhi mặc áo trắng, chân váy đen, khoác balo học sinh và được một chiếc ô tô 5 chỗ tới đón. Theo gia đình ông T., trước khi đi, em Nhi để lại cho gia đình bức thư với nội dung thể hiện nhiều tiêu cực, bất ổn trong tâm lý.

Tối 22/2, Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế đang tiến hành xác minh, xử lý một người đàn ông có biểu hiện say xỉn, chống đối lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn. Khoảng 20h cùng ngày, tại gần khu vực giao giữa đường Điện Biên Phủ với đường Phan Đình Phùng, thuộc thành phố Huế, người đàn ông đi xe máy hiệu Air blade màu đỏ bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe. Tuy nhiên, đối tượng có biểu hiện say xỉn, thực hiện những hành động mất lịch sự, cản trở an toàn giao thông như nằm giữa đường, dựng xe ngay giữa lòng đường, chửi bới… Lực lượng chức năng sau đó đã cưỡng chế, đưa người đàn ông nói trên về trụ sở công an.

Sáng 22/2, tại Công an xã Ân Tín (huyện Hoài Ân, Bình Định), anh Dương Minh Hảo (SN 1983, ở thôn Vĩnh Đức, xã Ân Tín) đã bàn giao số tiền 390 nghìn đồng cho ông Nguyễn Văn Tám (SN 1950, ở thôn Mỹ Đức, Ân Mỹ, Hoài Ân). Trước đó, vào khoảng 7h30 ngày 21/2, trong lúc ngồi uống cà phê ở thôn Thanh Lương, xã Ân Tín, anh Hảo nhặt được 1 tập vé số kiến thiết (tỉnh Khánh Hòa phát hành) đề ngày 21/2/2024. Không tìm được người trả và sợ vé số hết hạn, anh Hảo đưa 39 tờ vé số đi bán, rồi đến Công an xã Ân Tín nhờ tìm người đánh rơi. Qua tìm kiếm, lực lượng chức năng xác nhận người đánh rơi vé số là ông Tám.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ ngày 23/2, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở những khu vực trên phổ biến từ 17-20 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 15-17 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Ngày 23-24/2, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.