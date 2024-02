Bản tin 8H: Trao quyết định về công tác cán bộ của Bộ Tư pháp

TPO - Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã công bố và trao Quyết định chỉ định, chuẩn y 3 Thứ trưởng, Cục trưởng giữ trọng trách mới.

Mới đây, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ đối với 3 nhân sự của Bộ Tư pháp. Tại buổi lễ, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trao Quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đối với đồng chí Đặng Hoàng Oanh, Bí thư Đảng uỷ Bộ, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Quyết định chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp đối với đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Quyết định chuẩn y bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư pháp đối với đồng chí Hồ Quang Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Cuối giờ chiều 27/2, người dân lưu thông qua khu vực cầu Hoàng Văn Thụ bắc qua sông Cấm (TP Hải Phòng) nhìn thấy 1 cô gái để lại xe máy điện, đồng phục học sinh và một đôi giầy rồi trèo qua lan can cầu, nhảy xuống sông Cấm. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến những người lưu thông qua cầu thời điểm đó không kịp ngăn cản. Nhận được tin báo, cơ quan công an quận Hồng Bàng đến hiện trường, sử dụng xuồng máy và bố trí lực lượng rà soát khu vực sông Cấm phía dưới cầu Hoàng Văn Thụ để tìm kiếm người mất tích. Được biết, cô gái mất tích là học sinh lớp 11 của một trường THPT trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Đến 22h tối 27/2, tung tích nữ sinh vẫn chưa được tìm thấy.

Tối 27/2, Sở Y tế tỉnh Cà Mau đã có báo cáo về trường hợp bệnh nhân nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ trên địa bàn tỉnh này. Bệnh nhân C.V.B. (36 tuổi; ngụ xã Định Bình, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) đang điều trị tại Bệnh viện Da liễu Cần Thơ và chờ kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TP HCM. Theo báo cáo, ngày 19/2, bệnh nhân B. xuất hiện các triệu chứng đau rát vùng quy đầu dương vật và một số mụn mủ nên đến phòng khám tư nhân để điều trị. Sau 3 ngày uống thuốc, bệnh tình không thuyên giảm mà còn xuất hiện nhiều bóng mủ tại bàn tay, cánh tay… Tại Bệnh viện Da liễu Cần Thơ, B. được chẩn đoán nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ.

Khoảng 17h ngày 27/2, người đàn ông lái xe máy biển số 72L2-3156 đi trên đường Ven Biển, hướng từ huyện Long Điền về TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Khi đến giữa cầu Cửa Lấp (cũ), tài xế bị cần cẩu đang thi công cầu Cửa Lấp 2 đổ sập, đè trúng người, tử vong tại chỗ. Được biết, khu vực có cần cẩu đang thi công cầu Cửa Lấp 2 bị đứt dây cáp thuộc công trình thi công gói thầu số 21 (xây mới cầu Cửa Lấp 2 và sửa chữa tăng cường cầu Cửa Lấp cũ), thuộc dự án Xây mới cầu Cửa Lấp 2 và nâng cấp mở rộng đoạn từ ngã 3 Lò Vôi đến cổng khu Du lịch Thuỳ Dương (huyện Long Điền). Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 28/2 mưa rét tiếp tục bao trùm miền Bắc.Trong đó, Đông Bắc Bộ rét đậm, vùng núi có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất dưới 8 độ C. Cùng với Bắc Trung Bộ, khu vực Đông Bắc Bộ xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác vào đêm và sáng. Tây Bắc Bộ mưa vài nơi, sáng sớm có nơi sương mù. Các tỉnh Lai Châu, Điện Biên trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét. Quảng Bình đến Khánh Hòa đêm 27/2 có mưa, mưa rào rải rác, từ 28/2 khu vực này mưa rào vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp diễn thời tiết đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ nắng nóng.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh Gia Lai và Quảng Bình nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể, tại Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 27/2/2024, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 - 2026, đối với ông Nguyễn Tuấn Anh (SN 1983, quê ở tỉnh Quảng Ngãi), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Theo Quyết định số 199, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phan Phong Phú, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình. Bên cạnh đó, tại Quyết định số 197, Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phan Mạnh Hùng, để nhận nhiệm vụ mới. (XEM CHI TIẾT)

Tối 27/2, lãnh đạo Công an TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết trưa cùng ngày, nam bảo vệ trực tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM (cơ sở Làng đại học quốc gia, phường Đông Hòa, TP Dĩ An) nhận được tin báo có một người nằm tử vong dưới sân trường. Nạn nhân tử vong được xác định là anh L.M.T. (22 tuổi, ngụ Bình Phước), sinh viên năm 4, Khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM. Bước đầu nhận định, nạn nhân đã rơi từ tầng 5 của dãy nhà G xuống đất tử vong. Tại hiện trường, bảo vệ phát hiện một túi xách và cuốn sổ tay có chữ viết: “thế giới này phức tạp quá, chẳng đáng yêu chút nào..." cùng một số thông tin thể hiện sự buồn bã. (XEM CHI TIẾT)