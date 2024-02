Công an thông tin vụ nam sinh tử vong tại trường đại học ở Bình Dương

TPO - Tối 27/2, lãnh đạo Công an TP Dĩ An (Bình Dương) thông tin liên quan đến vụ một nam sinh tử vong trong khu vực trường đại học thuộc Làng Đại học Quốc gia. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện có bức tâm thư.

Đại tá Đàm Bảo Quân, Trưởng Công an thành phố Dĩ An cho biết, trưa cùng ngày công an tiếp nhận tin báo về việc chết người xảy ra tại Trường đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM (cơ sở tại Làng Đại học Quốc gia), thuộc phường Đông Hòa (TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP.Dĩ An nhanh chóng tới hiện trường để xác minh và phát hiện có người tử vong như tin báo của người dân.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, anh Trình đang trực bảo vệ tại trường đại học kể trên thì được sinh viên trường báo phía sau dãy nhà G của trường phát hiện một người thanh niên nằm chết.

Sau khi kiểm tra, bảo vệ nhà trường phát hiện có một balo để trên tầng 5 của dãy nhà G khu vực phía trên thi thể. Danh tính nạn nhân được xác định là L.M.T (SN 2002, ngụ xã Phước tín, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước).

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, nam sinh tử vong sau khi rơi từ tầng 5 xuống đất.

Tại khu vực hành lang tầng 5, nơi xác định nạn nhân rơi có một tờ giấy ghi với nội dung thể hiện sự bất mãn.

“Thế giới này phức tạp quá, chẳng đáng yêu chút nào. Xin hãy để thân xác tôi đắm chìm trong ngọn lửa rực cháy và để tro cốt tôi vào những làn gió từ ngọn núi cao để tôi có thể biến mất. Nếu phải nếm trải nỗi đau rồi mới hạnh phúc thì chi bằng tôi chẳng nhận thứ gì cả” – nội dung bức thư để lại.