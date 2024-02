Bản tin 8H: Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

TPO - Công an tỉnh An Giang vừa tổ chức công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Chiều 26/2, Công an tỉnh An Giang tổ chức Lễ thông báo, công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.Tại buổi Lễ, được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an An Giang đã thông báo và công bố các quyết định: Điều động đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Công an An Giang, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C02) trực thuộc Bộ Công an; điều động đại tá Nguyễn Thế Hải - Phó Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an (V04) đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an An Giang; bổ nhiệm thượng tá Huỳnh Thanh Lâm - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an An Giang giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an An Giang.

Ngày 26/2, thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định 195/QĐ-TTg ngày 26/2/2024 về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nghiêm Xuân Cường - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Trước đó, ngày 29/1, tại Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh đã bỏ phiếu bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nghiêm Xuân Cường, tỷ lệ phiếu bầu đạt 100% đại biểu triệu tập có mặt tại kỳ họp.

Ngày 26/2, Công an TP Tân An (Long An) cho biết, đơn vị này đang điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong trong tư thế quỳ trước ngôi miếu trên địa bàn. Khoảng 15h ngày 25/2, người dân địa phương đi ngang khu vực ngôi miếu ở phường 6 (TP Tân An) phát hiện người đàn ông quỳ úp mặt xuống đất trước ngôi miếu. Sau khi xác nhận nạn nhân đã tử vong, người dân báo công an. Nạn nhân là ông Đ.N.O. (49 tuổi, ngụ địa phương). Theo người thân, ông O. rời nhà từ tối hôm trước, không có biểu hiện bất thường.

Thông tin nhanh từ Ban ATGT tỉnh Lạng Sơn cho hay, vào chiều 26/2 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 1 vụ TNGT xe khách làm 6 người bị thương. Cụ thể, vào khoảng 13h50, ngày 26/2, tại Km 31+900, QL1, đoạn qua xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 6 người bị thương. Trong lúc lưu thông theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội, ô tô chở khách BKS 99F-000.35 đã tự đâm vào hộ lan bên phải đường. Hậu quả, có khoảng 6 người là hành khách trên xe bị thương, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cấp cứu; xe khách hư hỏng nặng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đợt rét đậm được dự báo còn duy trì đến hết 27/2 với nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng phổ biến 12-14 độ C, trung du và vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi thấp dưới 5 độ C.Ngày 27-28/2, miền Bắc nhiệt độ ban ngày có thể tăng dần lên ngưỡng trên dưới 20 độ C, tuy vậy thời tiết vẫn lạnh. Dự báo từ khoảng đêm 29/2 sang ngày 1/3, Bắc Bộ chịu tác động của một đợt gió mùa Đông Bắc mới, nên nhiều khả năng 2 ngày cuối tuần và đầu tuần tới, Bắc Bộ, Thanh Hóa sẽ tái xuất hiện tình trạng rét đậm diện rộng.

Ngày 26/2, ông Nguyễn Hữu Thơm (56 tuổi, ở xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) cho biết, con trai ông là N.H.T (29 tuổi) đã được tìm thấy sau gần 10 ngày bị mất tích tại khu du lịch Ba Hồ ở xã Ninh Ích. Theo ông Thơm, con trai ông được người dân đi rừng phát hiện, cách khu du lịch chừng 5km, vào rạng sáng cùng ngày. Anh T. có nhiều vết thương, dấu hiệu kiệt sức. Theo ông Thơm, khi đi anh T. có đem ăn một ít thức ăn trong balo, khi đi lạc đã ăn cây dại trong rừng, uống nước suối. Anh T. men theo bờ suối để về cho đến khi gặp được người dân. (XEM CHI TIẾT)