Bản tin 8H: Trao quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Chủ tịch tỉnh giữ chức Thứ trưởng

TPO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ngày 1/3, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã diễn ra Hội nghị công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ VHTTDL. Tại Hội nghị, ông Lê Đức Trung, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố Quyết định số 207/QĐ-TTg ngày 28/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm ông Hồ An Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm. Ông Hồ An Phong sinh năm 1971, quê quán huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Ông Hồ An Phong từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Quảng Bình; Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch; Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình; Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.

Ngày 1/3, UBND xã Đắk N'Drót, huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết vừa xảy ra một vụ đuối nước tại hồ chứa nước trên địa bàn xã này vào chiều cùng ngày. Các nạn nhân được xác định là cháu L.T.T.T. (SN 2011, trú thôn 2) và N.T.H.N. (SN 2011, trú bon Đắk R'la), đều là học sinh lớp 7, trường THCS Lê Lợi, xã Đắk N'Drót. Theo UBND xã Đắk N'Drót, 2 nạn nhân đều có hoàn cảnh khó khăn của xã. Sau khi tìm thấy thi thể, các nạn nhân đã được lực lượng chức năng bàn giao để gia đình lo hậu sự.

Ngày 1/3, thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết tỉnh đã có Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư mở rộng, cải tạo sân đỗ máy bay Cảng Hàng không Quốc tế Vinh với tổng mức đầu tư trên 233,6 tỷ đồng.Dự án này do phía Tổng công ty Hàng không Việt Nam -CTCP (ACV) làm chủ đầu tư. Dự án được thực hiện tại xã Nghi Liên, thành phố Vinh. Diện tích sử dụng đất dự kiến hơn 5,97 ha. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng trong 12 tháng kể từ ngày hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, giao đất và cấp giấy phép xây dựng. Thời gian hoạt động 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/3, miền Bắc tiếp tục trải qua thời tiết rét đậm, rét hại trên diện rộng. Nền nhiệt có xu hướng tăng nhẹ nhưng không đáng kể, duy trì mức thấp nhất ở đồng bằng và trung du là 11-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, khu vực núi cao có nơi dưới 5 độ C. Mưa nhỏ cũng tiếp diễn nhưng giảm so với một ngày trước. Ban ngày, mức nhiệt cao nhất chạm ngưỡng 18 độ C. Riêng các tỉnh Điện Biên và Lai Châu, nền nhiệt vẫn ở mức cao 23-26 độ C. Từ ngày 3/3, không khí lạnh dần suy yếu nên thời tiết khu vực được cải thiện rõ rệt. Đầu tuần tới, nền nhiệt tại miền Bắc tăng nhanh lên đến 23-26 độ C, trời nắng.

Ngày 1/3, nguồn tin của PV Tiền Phong cho hay, Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang đã có quyết định điều động ông Tăng Minh Thêm - Thanh tra viên chính (Thanh tra tỉnh Hậu Giang, nguyên phó Chánh Thanh tra), đến nhận công tác tại Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang. Được biết, tại đơn vị mới, ông Thêm làm chuyên viên tại một phòng thuộc Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang. Ông Tăng Minh Thêm nguyên là Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang. Năm 2023, ông Thêm bị kỷ luật cách chức. (XEM CHI TIẾT)

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 1/3/2024 phê duyệt Đề án tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý. Lộ trình được kế hoạch đề ra là, đến ngày 31/12/2024 hoàn thành công tác chuẩn bị phục vụ tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý. Đến ngày 31/3/2025 hoàn thành việc tổng kiểm kê. Đến ngày 1/7/2025 hoàn thành việc tổng hợp kết quả kiểm kê, xây dựng báo cáo tổng hợp về tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý trên phạm vi cả nước. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 1/3, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đơn vị đang vào cuộc làm rõ hành vi 2 đối tượng điều khiển xe máy dùng chân đạp người phụ nữ đi cùng chiều. Trước đó, sáng 1/3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hành vi của hai người (xác định bước đầu thuộc lứa tuổi thanh thiếu niên) điều khiển xe máy wave (chưa rõ biển kiểm soát) di chuyển tại khu vực Vinhomes Long Biên, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội. Hai đối tượng này có hành vi bạo lực, đạp trực diện vào người phụ nữ đang tham gia giao thông cùng chiều, sau đó bỏ chạy. Người phụ nữ loạng choạng suýt ngã. (XEM CHI TIẾT)