Bản tin 8H: Hẹn giải quyết tình tay ba, một người trọng thương ở chung cư tại TPHCM

TPO - Rạng sáng 29/2, vụ xô xát đã xảy ra trong một chung cư ở TP Thủ Đức (TP HCM) khiến một thanh niên trọng thương.

Ngày 29/2, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) đang làm rõ vụ một thanh niên bị đâm trọng thương ở một chung cư liên quan đến mâu thuẫn tình cảm.Khoảng 3h sáng cùng ngày, mâu thuẫn đã xảy ra giữa một cô gái tóc ngắn và một thanh niên tại chung cư trên đường đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình. Cạnh đó là một cô gái trẻ khác chứng kiến. Cô gái tóc ngắn đã dùng hung khí đâm trọng thương nam thanh niên trong lúc ẩu đả. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Theo điều tra ban đầu, cô gái tóc ngắn có quan hệ yêu đương với cô gái trẻ. Tuy nhiên, cô gái trẻ sau đó có bạn trai. Rạng sáng 29/2, ba người hẹn ở dưới toà chung cư để nói chuyện.

Sở GTVT Hà Nội cho biết, sau tết Nguyên đán, mạng xã hội xuất hiện thông tin phí đào tạo, sát hạch lái xe ô tô hạng B1, B2 được các trung tâm đào tạo thông báo tăng từ 70 - 100%. Theo đó, trước Tết, phí đào tạo, sát hạch lái xe có mức phí từ 12 - 15 triệu đồng/học viên cho một khóa học, nhưng sau Tết nhiều học viên đăng ký tham dự những khóa đào tạo sát hạch, cấp giấy phép lái xe tại các trung tâm đã nhận được thông báo tăng lên mức 20 - 30 triệu đồng/học viên. Sở GTVT cho biết mức phí tăng được người dân đề cập là tại các trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe ở các tỉnh thành phía Nam. Dù chưa ghi nhận hiện tượng này trên địa bàn Hà Nội, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các trung tâm sát hạch, lái xe triển khai thực hiện đúng quy định về mức chuẩn giá dịch vụ đào tạo lái xe theo quy định.

Công an TP Hà Nội cho biết, từ đầu năm 2024 đến ngày 15/2, thông qua các hoạt động tuần tra, kiểm soát lực lượng CSGT Thủ đô đã phát hiện và xử lý 52.457 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt; tạm giữ 15.826 phương tiện và 31.403 bộ giấy tờ các loại; tước giấy phép lái xe 9.342 trường hợp, trong đó xử lý 14.294 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Các tổ 141 qua kiểm tra, kiểm soát phát hiện 174 vụ việc, bắt giữ 188 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, bàn giao hơn 600 gói, viên nghi ma tuý và nhiều vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, giấy tờ, phương tiện có liên quan cho các đơn vị chức năng điều tra, giải quyết, xử lý theo qui định.

Chiều 29/2, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã có thông báo gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với đại diện 3 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh từ ngày 27/2/2024.Theo đó, 3 trường hợp cá nhân bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh gồm ông Đặng Lệ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Quảng Ngãi; ông Hồ Nam, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Phú An Lộc và ông Lê Quang Duyên, Giám đốc Công ty Cổ phần Bê tông Viet Sin. Lý do là ba công ty trên đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 1/3, không khí lạnh tăng cường lấn sâu vào đất liền, bao trùm toàn bộ khu vực Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. khu vực Đông Bắc Bộ và các tỉnh Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái tiếp tục rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, thấp hơn 2-3 độ C so với một ngày trước. Vùng núi phía bắc 7-10 độ C, khu vực núi cao có nơi dưới 5 độ C. Rét buốt gia tăng khi tình trạng mưa nhỏ tái diễn. Đợt rét này được dự báo kéo dài đến ngày 2/3. Sau đó, khu vực ấm lên nhanh vào đầu tuần tới. Trong các ngày 1-3/3, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa cũng khả năng ghi nhận mưa, mưa rào rải rác và dông.

Chiều 29/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đã trao Quyết định số 1133-QĐNS/TW, ngày 2/2/2024, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An. Trước đó, ngày 26/2/2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã ký quyết định thăng cấp hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng đối với Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Bùi Quang Thanh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. (XEM CHI TIẾT)