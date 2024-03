Bản tin 8H: Mẹ mất hơn 300 triệu đồng vì muốn cho con làm mẫu ảnh nhí

TPO - Chị N. lên Facebook đăng ký cho con làm "mẫu ảnh nhí" rồi bị dẫn dụ làm nhiệm vụ mua sản phẩm, cuối cùng mất hơn 300 triệu đồng vào tay kẻ lừa đảo.

Chiều 3/3, Công an TP Hà Nội cho biết, mới đây, Công an thị trấn Phùng (huyện Đan Phượng) tiếp nhận đơn trình báo của chị N. (SN 1993, ở huyện Đan Phượng) về việc chị lên mạng xã hội Facebook để tìm hiểu và đăng ký cho con làm "mẫu ảnh nhí" và bị lừa tiền. Cụ thể, với lời mời chào hấp dẫn, các đối tượng dẫn dụ chị N. làm nhiệm vụ mua sản phẩm mới được đăng ký cho con làm người mẫu nhí. Chị N. đã chuyển 11 lần với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng vào tài khoản của các đối tượng nhưng không được hoàn lại. Biết mình bị lừa, chị N. đã đến cơ quan công an trình báo.

Ngày 3/3, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6, Cục CSGT, Bộ Công an) thông tin khoảng 1h20 cùng ngày, lực lượng CSGT Đội 6 đang thực hiện nhiệm vụ trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (hướng từ Bình Thuận đi Đồng Nai) thì phát hiện anh V.T.H. (28 tuổi, quê Nghệ An) điều khiển xe máy BKS 79X1-128.xx lưu thông trên cao tốc. Lực lượng CSGT đã dừng phương tiện và tiến hành kiểm tra nồng độ cồn với anh H. Qua kiểm tra, kết quả anh H. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,446 mg/L khí thở. Anh H. sẽ bị xử phạt 10,5 triệu đồng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Tối 3/3, ông Trần Công Tráng, Phó Chủ tịch UBND xã Cương Gián (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), cho biết địa phương phối hợp với cơ quan chức năng đã xác định được lai lịch của thi thể phụ nữ trôi dạt vào bờ biển địa phương.Theo ông Tráng, trong túi xách trôi dạt cùng thi thể, cơ quan chức năng tìm thấy thông tin về mẹ của nạn nhân, quê ở Nghệ An. Nạn nhân được xác định là chị H.T.H.Y. (40 tuổi, trú phường Hưng Bình, thành phố Vinh, Nghệ An). Theo người thân, chị Y. có chồng và 2 con. Thời gian qua, chị có dấu hiệu mắc bệnh trầm cảm. Hai ngày trước (1/3), người phụ nữ rời nhà đi, gia đình tìm kiếm nhiều nơi không được.

Ngày 3/3, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang quyết định xử phạt N.V.H (24 tuổi, trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) về hành vi không chấp hành lệnh kêu gọi nhập ngũ của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hiệp Hòa. Với hành vi vi phạm trên, N.V.H bị UBND tỉnh Bắc Giang xử phạt số tiền 62,5 triệu đồng. Ngoài ra, biện pháp khắc phục hậu quả buộc N.V.H tiếp tục thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tại Quyết định xử phạt số 393/QĐ-XPHC, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang quyết định xử phạt N.N.Q (24 tuổi, trú tại Thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) về hành vi tương tự. UBND tỉnh Bắc Giang xử phạt số tiền 62,5 triệu đồng đối với N.N.Q và buộc N.N.Q thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Ngày 3/3, thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Ninh cho biết một con chó dại chạy vào Trường TH-THCS Dực Yên, xã Dực Yên, huyện Đầm Hà, cắn 14 người.Trước đó, vào ngày 28/2, một con chó bất ngờ chạy vào Trường TH-THCS Dực Yên tấn công 13 học sinh và 1 thầy giáo. Ngay sau đó, toàn bộ 14 nạn nhân được tiêm vắc-xin và chuyển tuyến tới CDC Quảng Ninh tiêm huyết thanh phòng dại. Sau đó, con chó tấn công người đã bị bắt lại, xử lý và gửi mẫu xét nghiệm trong chiều cùng ngày. Đến ngày 29/2, kết quả mẫu dương tính với virus dại.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 4/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đông Bắc Bộ đêm và sáng mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ cao nhất ở các khu vực này tăng nhanh, khoảng 4-5 độ C, cao nhất phổ biến 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C, còn rét về đêm và sáng. Quảng Bình đến Bình Định mưa vài nơi, phía Bắc sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, ngày 5/3 có nơi nắng nóng. Các khu vực khác đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ nắng nóng.