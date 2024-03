Bản tin 8H: Làm giả sổ đỏ đứng tên mẹ để lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

TPO - Lê Xuân Nam thuê người làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất có diện tích 100m2 đứng tên mẹ ruột, rồi dùng làm vật thế chấp khi vay 3,3 tỷ đồng của bà Minh.

Ngày 7/3, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Xuân Nam (40 tuổi, trú tại phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hành vi sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Khoảng giữa năm 2019, Lê Xuân Nam thuê người làm giả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất có diện tích 100m2 (địa chỉ tại khối 1, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn) mang tên bà N.T.H (65 tuổi, mẹ của Nam) với giá 3 triệu đồng. Tháng 6/2020, Nam dùng sổ đỏ giả để thế chấp vay của bà Hoàng Thị Minh (trú tại phường Đông Kinh) số tiền 3,3 tỷ đồng. Nam cam kết trong vòng một năm (từ tháng 7/2020 đến 7/2021) nhưng không trả được. Theo thỏa thuận, tháng 10/2022, bà Minh mang sổ đỏ đến văn phòng luật sư hỏi thủ tục chuyển nhượng mới phát hiện là giả.

Công an huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) cảnh báo, hiện nay có người dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã nhận được bưu phẩm từ shipper, bên trong có phiếu cào trúng thưởng. Người dân cào chắc chắn trúng thưởng nhưng được yêu cầu truy cập đường link trên mã QR được in trên phiếu và cung cấp thông tin cá nhân để làm thủ tục nhận thưởng. Để tránh bị lộ lọt thông tin cá nhân và nguy cơ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, công an huyện Bảo Yên cảnh báo người dân thường xuyên nâng cao cảnh giác, không truy cập vào đường Link trên mã QR khi nhận được những bưu phẩm có phiếu dự thưởng gửi phát nhanh tới mỗi cá nhân như nêu trên. Báo cáo kịp thời cho cơ quan Công an huyện, Công an xã nơi gần nhất. Công an cũng lưu ý không nhận bưu phẩm lạ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8/3, Bắc bộ trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-18 độ C, vùng núi ở khu vực Đông Bắc Bộ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Từ đêm 8/3, Đông Bắc Bộ mưa nhỏ rải rác. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa rải rác. Phía Bắc trời rét. Các khu vực khác, đêm mưa rào vài nơi, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng. Ngày 9/3, do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc tiếp tục rét, trời chuyển nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác, làm tăng cảm giác rét buốt. Hình thái thời tiết này còn duy trì nhiều ngày tới ở miền Bắc với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 21-23 độ, nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, vùng núi dưới 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Ngày 7/3, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, đã ký quyết định khen thưởng 3 cá nhân có thành tích cứu người bị đuối nước tại biển Trung Lương, thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát.Đó là Đại úy Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Trưởng Công an thị trấn Cát Tiến, và 2 công dân là ông Nguyễn Hữu Lập và Nguyễn Hữu Thi (cùng trú ở khu phố Trung Lương). Trước đó khoảng 14h30 ngày 25/2, nhóm trẻ thuộc một trường khuyết tật ở địa phương đã đến bãi biển Trung Lương chơi, tắm biển. 6 học sinh bị sóng biển cuốn ra xa, may mắn được cứu kịp thời. (XEM CHI TIẾT)

Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, đã nhận được công văn của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hàng hải Hải Phòng (HP Marine) về việc thuyền viên Việt Nam trên tàu True Confidence bị nạn. HP Marine thông tin tàu bị trúng tên lửa ở mạn trái nên cháy lớn. Trong 3 người thiệt mạng bởi vụ tập kích có đại phó Đặng Duy Kiên, 41 tuổi, trú tại huyện Hải An, Hải Phòng. Ba thuyền viên Việt Nam còn lại trong trạng thái bình thường, gồm: máy trưởng Phạm Văn Thành, 39 tuổi (quê Hải Phòng); máy hai Nguyễn Văn Tảo, 36 tuổi (Hải Dương); máy ba Phùng Văn An, 33 tuổi (Thái Bình). Cục Hàng hải Việt Nam đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập hỗ trợ trong việc bảo vệ quyền lợi cho các thuyền viên Việt Nam kể trên và đưa các thuyền viên trở về nước. (XEM CHI TIẾT)

Vào 21h22 ngày 7/3, chuyên cơ riêng của tỷ phú Mỹ Bill Gates đã cất cánh rời sân bay Đà Nẵng. Lãnh đạo Sở Du lịch TP Đà Nẵng xác nhận ông Bill Gates đã kết thúc chuyến du lịch ở địa phương này. Ông Bill Gates cùng bạn gái đã có 4 ngày lưu trú tại TP Đà Nẵng, kể từ sáng 4/3. Chuyến đi này của ông chủ yếu nhằm thưởng ngoạn cảnh sắc và nghỉ dưỡng, không liên quan công việc. Trong thời gian ở TP Đà Nẵng, ông Bill Gates lưu trú tại một resort hạng sang tại quận Sơn Trà. (XEM CHI TIẾT)