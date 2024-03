Bản tin 8H: Một người ở TPHCM thành tỷ phú Vietlott

TPO - Một khách hàng tại TP.HCM đã may mắn trúng giải độc đắc Jackpot 2 ở loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 của Vietlott diễn ra vào tối 5/3 với trị giá giải thưởng hơn 7,6 tỷ đồng.

Theo thông báo của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1004 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 5/3, Hội đồng quay thưởng của Vietlott xác định có một khách hàng trúng giải Jackpot 2 trị giá 7.622.995.650 đồng. Dãy số may mắn trong kỳ quay thưởng thứ 1004 của loại hình xổ số Power 6/55 là 12 - 19 - 21 - 23 - 28 - 54 và cặp số vàng để so giải Jackpot 2 là 31. Dãy số của giải Jackpot 1 hôm nay là 12 - 19 - 21 - 23 - 28 - 54. Tấm vé trúng Jackpot 2 là tấm vé trùng 5 trên 6 số trên và số 31. Tấm vé trúng Jackpot 2 là tấm vé trùng 5 trên 6 số trên và số 31. Sau khi đóng thuế, số tiền người chơi thực nhận là hơn 6,8 tỷ đồng.

Tối 5/3, Công an huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết đã hoàn tất việc bàn giao thi thể nữ sinh nhảy cầu tự tử cho gia đình.Trước đó, vào 15h cùng ngày, cơ quan công an địa phương nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 1 thi thể nữ giới dạt vào bãi bồi của sông Lạch Tray, thuộc xã Đại Bản, huyện An Dương. Qua nhận dạng, cơ quan chức năng nghi ngờ nạn nhân là nữ sinh lớp 11, người đã nhảy cầu Hoàng Văn Thụ hôm 27/2. Sau đó, người nhà xác nhận nghi ngờ trên là đúng. Trước đó, camera tại khu vực Cầu Hoàng Văn Thụ cho thấy, nữ sinh này đã đi xe lên cầu, cởi áo đồng phục, để lại giày thể thao rồi nhảy xuống sông tự tử.

Ngày 5/3, ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ, có thông báo về việc cảnh giác với hành vi giả danh ông để gọi điện lừa đảo. Thời gian qua, một số đối tượng tự xưng là Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Cần Thơ, gọi điện cho cả cán bộ nhà nước và người dân. Những đối tượng này cáo buộc chủ thuê bao đăng phát thông tin chống phá Đảng, nhà nước hoặc liên quan đến đường dây phản động hoặc phát tán những thông tin chống phá chính quyền mà cơ quan chức năng đang điều tra; còn hù dọa bị mời đến cơ quan chức năng làm việc. Sau đó, đối tượng gọi tới còn yêu cầu chủ thuê bao đang nghe điện thoại chuyển tiền hoặc làm theo yêu cầu, hướng dẫn để phục vụ cho việc lừa đảo.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa ký Quyết định số 180/QĐ – BGTVT về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới – Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.Tổng chiều dài tuyến thuộc Dự án là khoảng 28,8km, trong đó tuyến cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn dài khoảng 28,4km, đoạn tuyến nối dài khoảng 0,4km. Dự án có tổng mức đầu tư là 5.751 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến là chuẩn bị đầu tư năm 2021, cơ bản hoàn thành năm 2026. Về nguồn vốn và kế hoạch bố trí vốn, Bộ GTVT dự kiến trong giai đoạn 2021-2025 sẽ bố trí 4.804,3 tỷ đồng. Giai đoạn 2026-2030 chuyển tiếp là 946,7 tỷ đồng.

Chiều 5/3, trong phiên xét xử vụ Vạn Thịnh Phát, đại diện Viện KSND đã công bố cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo. Trong đó cáo trạng có đề cập đến 3 trường hợp, là những người giúp sức tích cực cho bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền của ngân hàng SCB, nhưng đã qua đời khi vụ án bị phanh phui nên không bị xem xét xử lý hình sự. Đó là trường hợp bà Nguyễn Phương H. (là Phó Tổng giám đốc) và Nguyễn Tiến T. (thành viên HĐQT ngân hàng SCB); ông Nguyễn Ngọc D. (là Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Penunsula thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát). Từ ngày 5/3, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng chồng là ông Chu Lập Cơ (68 tuổi) và 84 bị cáo liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát. Phiên tòa dự kiến diễn ra gần 2 tháng, từ 5/3 tới 29/4, do Thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh tòa Hình sự làm chủ tọa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng chiều 6/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ. Từ chiều tối và đêm 6/3 ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Từ đêm 6/3 khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ C, khu vực vùng núi từ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ C. Khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 45-50%; từ ngày 7/3 nắng nóng dịu dần.

Theo chương trình dự kiến, phiên họp thứ 31 diễn ra ngày 18/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Cụ thể, trong buổi sáng 18/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bắt đầu chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính. Chiều cùng ngày sẽ diễn ra phiên chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực ngoại giao. Trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng Bộ trưởng các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nội vụ; Tổng Thanh tra Chính phủ… sẽ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan. (XEM CHI TIẾT)