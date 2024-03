Bản tin 8H: Giáo sư Nguyễn Đình Đức có tên trong hội đồng biên tập tạp chí quốc tế hàng đầu

TPO - Giáo sư Nguyễn Đình Đức đã chính thức trở thành thành viên Hội đồng biên tập Tạp chí quốc tế về Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Journal of Aerospace Science and Technology.

Thông tin từ Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội vừa cho hay, Giáo sư Nguyễn Đình Đức - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ, Phó Chủ tịch Hội Cơ học Việt Nam, Giám đốc Phòng thí nghiệm Vật liệu và Kết cấu tiên tiến - đã chính thức trở thành thành viên Hội đồng biên tập Tạp chí quốc tế về Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Journal of Aerospace Science and Technology, Nhà xuất bản Elsevier (Hà Lan). Đây là một trong những tạp chí quốc tế hàng đầu có trong danh mục SCI index, thuộc top 5%, có uy tín và chất lượng cao trong lĩnh vực Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ Hàng không - Vũ trụ. Giáo sư Nguyễn Đình Đức là nhà khoa học đầu tiên của Việt Nam có vinh dự này.

Khoảng 18h30 ngày 9/3, hỏa hoạn xảy ra trong khuôn viên trụ sở Công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.Theo người dân, ngọn lửa xuất phát từ bãi giữ phương tiện mô tô vi phạm bên trong khuôn viên trụ sở. Hình ảnh từ người dân quay lại cho thấy ngọn lửa bùng phát nhanh, cột khói đen cuồn cuộn bốc lên cao. Đến 20h30, công tác chữa cháy vẫn đang được các lực lượng chức năng triển khai khẩn trương. Công an Bình Thuận thông tin bước đầu xác định khoảng 200 xe máy là tang vật vi phạm hành chính bị cháy hoàn toàn, không có thiệt hại về người. Chưa rõ nguyên nhân và thiệt hại trong vụ cháy.

Ngày 9/3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương cho biết tỉnh sẽ xây hầm chui ngã năm Phước Kiến dài hơn 600 m ở phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một.Đơn vị chức năng đã triển khai khảo sát và thi công khoan khảo sát địa chất công trình. Hầm Phước Kiến được xây bằng bêtông cốt thép, tuổi thọ thiết kế 100 năm; tĩnh không 5 m; vận tốc thiết kế hầm và đường gom hai bên 40 km/h. Hầm làm theo hướng từ đường Huỳnh Văn Cù đến Phạm Ngọc Thạch. Đường dẫn hai đầu hầm dài gần 230 m, chiều dài của tuyến khoảng 630 m. Công trình có tổng kinh phí 1.050 tỷ đồng, thi công trong hai năm. Khi hoàn thành, công trình sẽ giải tỏa được lượng xe từ các hướng ra quốc lộ 13 và về thành phố mới Bình Dương, giúp giảm ùn tắc cho khu vực.

Ngày 9/3, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh Bình Thuận đã có công văn khẩn liên quan đến một du khách mất tích khi tắm biển ở Mũi Né (Phan Thiết).Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, trưa 8/3, đoàn khách du lịch gồm 16 người đến thuê bãi du lịch của khu du lịch TT ở Mũi Né. Đến khoảng 16h cùng ngày đoàn khách chuẩn bị ra về mới phát hiện không thấy ông HH (49 tuổi, trú huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) - thành viên trong đoàn du lịch. Gia đình cùng khu du lịch đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có tin tức gì.

Ngày 9/3, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam - đơn vị được Bộ Công an lựa chọn để tổ chức đấu giá biển số ô tô - cho biết, thời gian tại phiên đấu giá thứ ba gồm: đấu giá chính thức và vòng đấu gia hạn. Thời gian đấu giá chính thức là khoảng thời gian từ khi bắt đầu cuộc đấu giá cho đến phút thứ 25 của cuộc đấu giá biển số ô tô. Người đủ điều kiện tham gia đấu giá mà không truy cập vào tài khoản đã được cấp để tham gia đấu giá trong khoảng thời gian này thì được coi là không tham gia, sẽ không được nhận lại khoản tiền đặt cọc, trừ trường hợp bất khả kháng. Vòng đấu gia hạn là khoảng thời gian sau vòng đấu giá chính thức người tham gia đấu giá đủ điều kiện tiếp tục được trả giá. Mỗi vòng đấu gia hạn kéo dài 30 giây và tối đa là 10 vòng đấu gia hạn. Chỉ những người tham gia trả giá hợp lệ ở vòng đấu trước mới được tham gia trả giá ở vòng đấu sau.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10/3, Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Mưa và mưa nhỏ rải rác tiếp tục bao trùm miền Bắc. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày 11/3 mưa rải rác. Phía Bắc trời rét. Các khu vực khác ngày nắng, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng, miền Đông Nam Bộ nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C.

Khoảng 16h54 ngày 9/3, cơ quan chức năng nhận được tin báo có người nghi nhảy cầu Thanh Trì (Hà Nội) tự tử.Tại hiện trường, trên mặt cầu Thanh Trì (hướng từ Lĩnh Nam sang Gia Lâm) có một xe máy không biển kiểm soát kèm theo 1 đôi giày, ví tiền và điện thoại nghi của người bị nạn. Khai thác thông tin từ người thân của nạn nhân, cảnh sát xác định người này là N.H.Q. (SN 2003, trú tại Gia Lâm, Hà Nội). Lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm tung tích Q. (XEM CHI TIẾT)