Bản tin 8H: Thi thể nam giới cháy đen tại bãi đất trống

TPO - Người dân phát hiện một thi thể cháy đen cạnh xe máy trên bãi đất trống cạnh bờ kênh ở Bình Dương. Bước đầu, cơ quan chức năng nghi tự thiêu.

Tối 10/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc phát hiện thi thể cháy đen tại bãi đất trống. Vào khoảng 20h30 tối cùng ngày, người dân đi ngang qua bãi đất trống nằm cạnh quốc lộ 13 (phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) phát hiện một thi thể người cháy đen, bên cạnh một chiếc xe máy nghi của nạn nhân. Qua khám nghiệm, cơ quan chức năng xác định nạn nhân là ông N.T.A (SN 1981, ngụ TP Thủ Dầu Một). Theo nhận định ban đầu, có thể nạn nhân tử vong do tự thiêu, không có dấu hiệu nghi vấn án mạng.

Chiều 10/3, lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết chủ tịch UBND tỉnh này vừa ký quyết định xử phạt hành chính số tiền 62,5 triệu đồng đối với Bùi Danh Lợi (24 tuổi, ngụ phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) vì không chấp hành lệnh gọi tham gia nghĩa vụ quân sự. Trước đó, Bùi Danh Lợi tham gia khám sức khỏe từ cấp phường đến thị xã và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024. Ngay sau khi có kết quả, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Hồng Lĩnh phát lệnh gọi nhập ngũ đối với Lợi. Tuy nhiên, đến ngày 26/2, khi chính quyền tổ chức lễ giao nhận quân, Bùi Danh Lợi lại vắng mặt.

Bộ Giao thông vận tải đã có báo cáo Chính phủ về việc thực hiện Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt triển khai theo Quyết định số 994/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an toàn giao thông đường bộ, đường sắt. Theo đó, trong giai đoạn 2015-2023, nguồn ngân sách nhà nước đã bố trí hơn 1.600 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp đường ngang qua đường sắt. Từ nguồn kinh phí này, các đơn vị đã hoàn thành nâng cấp, cải tạo, sửa chữa 226 đường ngang trong tổng số 291 đường ngang vi phạm điều lệ đường ngang. 65 đường ngang còn lại cũng được đầu tư xây dựng bằng nhiều nguồn vốn khác nhau. Cùng với đó, các đơn vị đã hoàn thành nâng cấp, cải tạo 452 đường ngang phòng vệ bằng biển báo thành đường ngang cảnh báo tự động, lắp cần chắn tự động và đường ngang có người gác; hoàn thành 382/566 đường ngang với kinh phí 600 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11/3, miền Bắc tiếp diễn mưa nhỏ và nền nhiệt thấp. Thời tiết không có dấu hiệu được cải thiện, duy trì nhiệt độ tương đương một ngày trước ở mức thấp nhất 16-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C. Trời rét. Tình trạng trên kéo dài đến hết đêm 11/3. Từ ngày 12/3, nền nhiệt khu vực tăng nhẹ và tiếp tục tăng dần qua từng ngày cho đến hết tuần. Liên tục các ngày 12-17/3, nhiệt độ tại miền Bắc ở trong ngưỡng 18-24 độ C. Thời tiết ấm lên nhưng mưa phùn, sương mù tái diễn, độ ẩm cũng tăng cao khiến nồm ẩm quay trở lại.

Tối 10/3, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô tải và xe khách xảy ra trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua thôn Sơn Quả, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế.Cụ thể, xe khách BKS 51B- 26149, do anh Lê Hoàng Quân (SN 1973, trú tại xã Đắk Lao, huyện Đăk Mil, tỉnh Đắk Nông) điều khiển, va quẹt với ô tô tải BKS 75C-016.91 do anh Phan Đình Thành (SN 1986, trú tại phường An Hòa, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đang dừng bên đường theo hướng cùng chiều. Hậu quả, 2 vợ chồng trẻ tử vong, 9 người trên xe khách bị thương, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Bộ Tài chính) đã thực hiện xuất cấp kịp thời 12.882 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân các địa phương trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, giáp hạt đầu năm và hỗ trợ bổ sung gạo cho học sinh. Trong đó, hỗ trợ xuất cấp trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn là 10.401 tấn gạo; hỗ trợ giáp hạt đầu năm 2024 là 2.336 tấn gạo; hỗ trợ bổ sung gạo cho học sinh học kỳ I năm học 2023 - 2024 là 145 tấn gạo.