Phát hiện gần 30kg nghi ma túy dạt vào đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi

TPO - Các gói nghi ma túy với trọng lượng gần 30kg vừa được người dân phát hiện có khối lượng và hình dạng rất giống với những gói ma túy đã phát hiện trước đó ở vùng biển Quảng Ngãi.

Theo đó, vào sáng 10/3, anh Nguyễn Văn Được (32 tuổi, trú tại thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn) đến Công an huyện Lý Sơn trình báo và giao nộp 2 gói nylon màu xám được gói cẩn thận nghi là ma túy, do anh phát hiện trong lúc đánh bắt ốc tại bờ biển thôn Đông, xã An Hải.

Công an huyện Lý Sơn đã lập biên bản tiếp nhận nguồn tin và tiếp nhận 2 gói nghi là ma túy, trọng lượng khoảng 2,2kg, từ ông Nguyễn Văn Được giao nộp. Đồng thời, Công an huyện đã triển khai lực lượng tiến hành đến hiện trường nơi ông Được nhặt được 2 gói nghi ma túy nói trên.

Qua tìm kiếm, Công an huyện Lý Sơn phát hiện một bao da màu đen, kiểm tra bên trong bao da có 22 gói cũng được gói cẩn thận, có khối lượng khoảng 26 kg.

Công an huyện Lý Sơn đã tiến hành lập biên bản, khám nghiệm hiện trường, niêm phong tang vật. Đồng thời sẽ gửi các gói nghi ma túy để giám định.