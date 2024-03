Bản tin 8H: Cô dâu mất tích bí ẩn ngay trước ngày cưới

TPO - Vài ngày trước đám cưới, cô dâu ở Hậu Giang nói đi làm móng nhưng không thấy về, gia đình tìm kiếm khắp nơi mà chưa thấy.

Ngày 13/3, đại diện Công an xã Phụng Hiệp xác nhận với Dân trí người nhà đã trình báo việc Huỳnh Thị C.T. (19 tuổi, ngụ xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) mất tích nhiều ngày qua. Lực lượng chức năng đang xác minh sự việc. Trước đó, mạng xã hội chia sẻ thông tin chị T. mất tích bí ẩn trước ngày cưới, dự kiến vào 15/3. Sáng 9/3, chị T. nói đi ra TP Ngã Bảy (cách nhà khoảng 5km) để làm móng tay chân. Khi rời nhà, chị T. mang dây chuyền vàng, đi xe máy. Kể từ đó đến nay, gia đình mất liên lạc hoàn toàn với chị T., tìm kiếm khắp nơi nhưng chưa thấy.

Ngày 13/3, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký văn bản số 175/TTg-CN về việc đầu tư Cảng Hàng không Biên Hòa theo phương thức PPP. Phó Thủ tướng đồng ý giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền triển khai đầu tư Dự án Cảng Hàng không Biên Hòa theo phương thức đối tác công tư như đề nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, Bộ Giao thông Vận tải và ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan phối hợp, hỗ trợ Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai trong quá trình triển khai Dự án.

Theo kế hoạch vừa được UBND quận Thanh Xuân (Hà Nội) ban hành, địa phương sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất giải phóng mặt bằng thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây nằm trong ngõ 12 Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Trung. Đối tượng cưỡng chế gồm 58 hộ gia đình, cá nhân không đồng thuận nhận tiền và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án trên. Trong đó, 49 trường hợp sẽ bị tháo dỡ toàn bộ công trình, còn lại 9 công trình sẽ bị cắt xén. Thời gian đơn vị chức năng ra quân cưỡng chế là các ngày 25-27/3.

Theo thông tin từ Văn phòng Thường trực (Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh), thiệt hại do thiên tai gây ra từ ngày 1/1 đến ngày 13/3/2024, ước giá trị thiệt hại hơn 3,6 tỷ đồng.Cụ thể, thiệt hại do gió lốc mạnh mùa khô khoảng 155 triệu đồng (3,3 ha cây cà phê bị rụng lá, gãy cành, bật gốc mức thiệt hại 30-70% và 13,2 ha cây keo, bạch đàn mức thiệt hại); thiệt hại do hạn hán, thiếu nước, ước thiệt hại khoảng 3.461,5 triệu đồng (17,5 ha lúa thiệt hại trên 70%; 37,1 ha lúa thiệt hại 50-70%; 3,5 ha lúa thiệt hại 30-50%; 1,2 ha thiệt hại dưới 30%).

Tối 13/3, một vụ tai nạn giao thông chết người xảy ra trên đường ĐT.741 (đoạn qua khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) khiến 2 người thương vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h45 cùng ngày, xe máy BKS 37PA - 030.19, trên xe có hai nam thanh niên (cùng 17 tuổi, ngụ thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú), bất ngờ đâm thẳng vào hông xe khách giường nằm (chưa rõ biển số) tại ngã tư giao nhau với đường ĐT.741. Cú tông mạnh khiến một thanh niên vong tại chỗ, người còn lại bị thương được đưa đi cấp cứu. Hai phương tiện hư hỏng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/3, Tây Bắc Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh. Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác, trong đó vùng núi và khu Đông Bắc có mưa, mưa rào. Từ đêm 14/3, các khu vực này đêm và sáng mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Từ đêm 15-18/3, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác lúc đêm và sáng. Các khu vực khác đêm không mưa, ngày nắng, Nam Bộ có nơi nắng nóng, miền Đông Nam Bộ nắng nóng diện rộng.

Tối 13/3, ông Bùi Minh Xuân - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa, xác nhận có vụ việc 60 người nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm gà ở một tiệm trên đường Bà Triệu, TP. Nha Trang.Trong đó, có 20 người có các triệu chứng nhẹ, sau khi được sơ cứu đã xuất viện trong ngày. Riêng 40 người còn lại tuy sức khỏe đã ổn định nhưng phải theo dõi, điều trị. Một người nhà bệnh nhân cho biết, ngày 11/3, gia đình vào tiệm ăn trên để mua cơm gà. Đến tối, con trai của người này bị ói, mửa, sốt, mắt đỏ nên cháu được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Nha Trang điều trị. Lúc này, người thân của bé trai biết nhiều người cũng đang điều trị với triệu chứng tương tự. (XEM CHI TIẾT)