Bản tin 8H: Xử phạt tiệm bánh mì ở Sóc Trăng khiến hơn 150 người nhập viện

Ngày 12/3, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh bánh mì Thu Hà (số 2, đường Hai Bà Trưng, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng). Theo đó, tiệm bánh mì bị xử phạt tiền 90 triệu đồng, đình chỉ hoạt động kinh doanh 4 tháng và buộc chịu mọi chi phí khám, điều trị cho các nạn nhân bị ngộ độc thực phẩm với số tiền trên 384 triệu đồng. Trước đó, cuối tháng 1, 159 người ở TP Sóc Trăng sau khi ăn bánh mì kèm pate gan, thịt nguội, chả lụa, chà bông, dưa leo, bơ... mua tại tiệm bánh mì Thu Hà có biểu hiện ngộ độc thực phẩm với triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn, sốt... Trong đó, có 153 người phải nhập viện điều trị và 6 người khám cho toa thuốc về nhà.

Chiều 12/3, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đã đến thăm, chúc sức khỏe và trao Thiệp mừng thọ tặng cụ bà Trịnh Thị Khơng 119 tuổi, ngụ xã Bình Lộc, thành phố Long Khánh, Đồng Nai. Cụ Khơng được cho là người cao tuổi nhất đang sinh sống tại tỉnh này. Các loại giấy tờ tùy thân của cụ Trịnh Thị Khơng đã được cơ quan chức năng xác thực. Cụ Khơng sinh ngày 14/6/1905, đến nay đã 119 tuổi. Bà Đỗ Thị Ninh (81 tuổi), con gái thứ hai đang sống cùng cụ Khơng cho biết, hiện tại, cụ có hơn 150 con, cháu. Đa số con, cháu của cụ đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Ngày 12/3, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ công bố thực hiện thí điểm tiếp nhận xử lý thông tin về an ninh trật tự (ANTT), cháy, nổ, tai nạn, sự cố tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố.Theo đó, Công an thành phố Đà Nẵng đã đề xuất và được Bộ Công an cho thí điểm chuyển nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý thông tin báo cháy bằng số điện thoại 114 từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ về Trung tâm Thông tin chỉ huy. Đây là đơn vị Công an đầu tiên trên cả nước thực hiện mô hình này.

Ngày 12/3, Công ty CP dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) đã có văn bản gửi Ban ATGT tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận về tình hình giao thông cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây trong thời gian khai thác tạm. Cụ thể, sau hơn 10 tháng đưa vào khai thác tạm cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, VEC E ghi nhận lưu lượng phương tiện tham gia giao thông qua trạm thu phí tạm tại Km94+450 đạt hơn 5,3 triệu lượt xe, bình quân hơn 17.000 lượt xe/ngày đêm. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng ghi nhận đã xảy ra gần 100 vụ va chạm, tai nạn giao thông làm 7 người thương vong, phương tiện hư hỏng gần 400 chiếc, xe máy và người đi bộ lên cao tốc gần 500 vụ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 13/3, dự báo Hà Nội và các tỉnh, thành thuộc khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ tăng nhanh. Nhiệt độ đêm và ngày ở Bắc Bộ chênh nhau khoảng 8 độ C, thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C; cao nhất dao động 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày dài nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C.

Chiều 12/3, Tỉnh ủy Lào Cai công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai, ông Hoàng Quốc Bảo, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai được điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Bảo Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 10/3/2024. Ông Nguyễn Anh Chuyên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bảo Yên được điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Văn Bàn, nhiệm kỳ 2020 - 2025 kể từ ngày 10/3/2024.