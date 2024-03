Bản tin 8H: Vietlott lại có thêm tỷ phú

TPO - Vietlott vừa tìm thấy 1 vé số trúng giải độc đắc Jackpot 2 ở loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 với trị giá giải thưởng hơn 10,4 tỷ đồng.

Theo thông báo của Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1009 của loại hình xổ số Power 6/55 diễn ra vào tối 16/3, hội đồng quay thưởng xác định có một khách hàng trúng giải Jackpot 2 trị giá 10.424.918.300 đồng. Dãy số may mắn là 08 - 36 - 42 - 43 - 44 - 55 và cặp số vàng để so giải Jackpot 2 là 54. Ngoài ra, Vietlott đã tìm ra 19 người trúng giải nhất mỗi giải trị giá 40.000.000 đồng, 1.973 người trúng giải nhì mỗi giải trị giá 500.000 đồng, 46.293 người trúng giải ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng. Trước đó 1 ngày, tối 15/3, Vietlott tìm ra tấm vé số may mắn trúng Vietlott Mega 6/45 giải Jackpot với giá trị hơn 25,1 tỷ đồng.

Tối 16/3, cơ quan chức năng cho biết thi thể được phát hiện trên sông Tô Lịch (đoạn qua nạn xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội) là anh L.M.V (SN 2000, trú quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).Theo người nhà nạn nhân, ngày 13/3, sau khi tham dự sinh nhật với một số người bạn ở khu vực quận Hoàng Mai, nạn nhân đi bộ trên đường rồi mất tích. Gia đình tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Trước đó, người dân sinh sống ở khu vực xã Thanh Liệt phát hiện một thi thể nổi trên sông vào khoảng 11h30 cùng ngày nên trình báo chính quyền.

Khoảng 10h17 ngày 16/3, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Thành phố nhận được tin báo từ người dân thuyền chài phát hiện có người nhảy cầu Vĩnh Tuy.Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng được biết nạn nhân đã được người dân thuyền chài cứu sống và đưa vào khu vực an toàn. Tuy nhiên, nạn nhân bị chấn thương tại vùng cổ và chân, không thể di chuyển. Lực lượng chức năng đã tổ chức sơ cấp cứu ban đầu, đồng thời khẩn trương di chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tên L.V.L sinh năm 2001, hiện đang theo học tại một trường Đại học ở Hà Nội.

Lãnh đạo UBND xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình cho biết, khoảng 12h50 ngày 16/3, trên đường ĐH20 khu vực cánh đồng thôn Quân Hành, xã Bình Nguyên xảy ra vụ va chạm giữa hai xe máy mang biển kiểm soát 17N6-0503, 17B-597.06 và một xe đạp điện. Vụ va chạm khiến một người tử vong tại chỗ, bốn người khác bị thương nặng phải cấp cứu tại bệnh viện. Nạn nhân tử vong được xác định là anh N.T.Đ. (42 tuổi), trú xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam) phát đi liên tục 7 bản tin động đất được ghi nhận tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Các trận động đất đều không có rủi ro thiên tai. Trận động đất lớn nhất được Viện Vật lý địa cầu ghi nhận xảy ra lúc 20h13'23'' ngày 16/3 tại vị trí có tọa độ 15.008 độ Vĩ Bắc, 108.218 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km, tại khu vực huyện Kon Plông. Trước đó, 6 trận động đất liên tiếp có độ lớn: 2,6, 2,7, 3,3, 3,2, 3,7 và 3,8; độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 - 10 km cũng được ghi nhận tại khu vực huyện Kon Plông.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin, trong những tuần gần đây, trên địa bàn thành phố tiếp tục ghi nhận rải rác các ca mắc sốt xuất huyết, trung bình từ 17-24 ca/tuần. Tính từ đầu năm 2024 cho đến ngày 15/3, Hà Nội đã ghi nhận 513 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 3 lần so với cùng kỳ năm 2023. Theo CDC Hà Nội, từ đầu năm đến nay, thành phố có 5 ổ dịch sốt xuất huyết, hiện tất cả các ổ dịch đã kết thúc. Trong số các quận, huyện có nhiều bệnh nhân mắc sốt xuất huyết, quận Đống Đa: 81 ca, Hà Đông: 58 ca, Hoàng Mai: 43 ca, Hai Bà Trưng: 32 ca, Bắc Từ Liêm và huyện Chương Mỹ mỗi nơi có 29 ca, quận Thanh Xuân có 25 ca…

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/3, mưa nhỏ, mưa phùn nồm ẩm và sương mù tiếp tục bao trùm Đông Bắc Bộ vào buổi đêm và sáng, ảnh hưởng tới sinh hoạt của nhiều người. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực này dao động ngưỡng 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C. Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Trong đó, Tây Bắc Bộ cục bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ phổ biến 35-37 độ C.