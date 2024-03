Bản tin 8H: Tìm kiếm nữ sinh viên ở Hà Nội mất tích nhiều ngày

TPO - Công an thành phố Hà Nội phát đi thông tin tìm kiếm Nguyễn Hải Yến (21 tuổi, hiện là sinh viên học tại Hà Nội) mất liên lạc với gia đình nhiều ngày.

Chiều 17/3, Công an thành phố Hà Nội phát đi thông tin tìm kiếm nữ sinh mất tích nhiều ngày.Theo đó,Công an phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) nhận được thông tin từ gia đình chị Nguyễn Hải Yến (21 tuổi, ở Tây Đô, Hưng Hà, Thái Bình, hiện là sinh viên học tại Hà Nội) về việc gia đình không liên lạc với chị hơn chục ngày qua. Ai biết chị Yến ở đâu xin báo cho gia đình (SĐT 0355155138) hoặc trang facebook Công an thành phố Hà Nội.

Khuya 17/3, lực lượng chức năng đã gỡ phong tỏa đường Việt Bắc (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) sau khi kiểm tra chiếc vali được phát hiện ở bên đường. Theo người dân, khoảng 17h30 chiều 17/3, họ phát hiện một chiếc vali màu xanh bị vứt trên vỉa hè đường Việt Bắc. Do vali còn rất mới và bị khóa khiến người dân nghi vấn nên trình báo lực lượng chức năng. Nhận thông tin, lực lượng Công an, Quân đội đã có mặt tiến hành phong tỏa khu vực có chiếc vali để kiểm tra. Đến khoảng 23h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành mở chiếc vali nhưng bên trong không có gì nguy hiểm, chỉ chứa rác và bún khô.

Khoảng 16h chiều 17/3, tàu khách LP5 chạy hướng Hà Nội - Hải Phòng do lái tàu Lê Đình Thi, phụ lái Vũ Văn Hải điều khiển đầu máy 924 kéo tàu, tông phải một cô gái tại Km17+300, khu gian Phú Thụy - Lạc Đạo (xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên). Nạn nhân tử vong tại chỗ. Theo camera ghi lại vụ việc, thời điểm xảy ra tai nạn, cô gái vừa xuống từ một chiếc xe chở khách. Dù cần chắn tự động điểm giao với đường sắt đã đóng, nữ sinh vẫn đi vòng qua dẫn đến tai nạn. Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Thu T (SN 2005, trú tại Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang).

Chiều 17/3, Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội) cho biết đơn vị đã ra quyết định xử phạt chị L.H.T. (SN 1988, ở quận Tây Hồ), số tiền 11 triệu đồng về hành vi điều khiển phương tiện không quan sát gây tai nạn. Chị T. là tài xế ô tô trong vụ va chạm trên phố Trần Cung, quận Cầu Giấy (Hà Nội) hôm 5/3 gây ồn ào dư luận. Trước đó chị T. bị xử phạt 35 triệu đồng về hành vi điều khiển ô tô mà trong hơi thở có nồng độ cồn. Như vậy, tổng số tiền phạt chị L.H.T. phải nộp là 46 triệu đồng.

Ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát đi thông báo truy tìm nhân chứng vụ người phụ nữ tử vong bất thường chưa rõ nguyên nhân trên tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng ngày 16/3. Theo đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc bà Lê Thị P. (SN 1976, ngụ thôn 5, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn) chết chưa rõ nguyên nhân, được phát hiện vào chiều tối 16/3 tại vị trí dưới kênh nước sát đường cao tốc Nghi Sơn - Sao Vàng, đoạn km 17+1 (thuộc địa phận thôn 6, xã Vân Sơn). Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện xe máy của bà P. (nhãn hiệu Honda Vision, màu trắng), BKS 36B7-742.27.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/3, đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Thanh Hoá mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Độ ẩm không khí cao, trời tiếp tục nồm ẩm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ, thời tiết chủ đạo được dự báo mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trong đó, Tây Bắc Bộ trưa chiều giảm mây trời nắng. Từ đêm 18/3, không khí lạnh tràn về và dần ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Từ 19/3, Bắc Bộ trời chuyển rét, kết thúc đợt nồm ẩm. Từ đêm 19/3, Bắc Trung Bộ chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 15-18 độ C, vùng núi 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C, Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì hình thái thời tiết đêm không mưa, ngày nắng. Miền Đông Nam Bộ nắng nóng.